Soldado musulmán lleno de tatuajes causa revuelo con sus fotos By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Un soldado musulmán ha provocado indignación entre miles en internet al hacer alarde de su estilo de vida en Instagram. Yakiboy, ubicado en Sídney, Australia, comparte regularmente detalles de su cuerpo tatuado, relojes con diamantes y autos de lujo. Mira algunas de sus imágenes. Empezar galería ¡Ooh la la! Image zoom Instagram/Yaki Boy Un adicto al gimnasio potentemente tatuado que se hace llamar un “soldado musulmán” ha acumulado una legión de seguidores al documentar su lujoso estilo de vida. Advertisement Advertisement ¿Quién pidió desayuno? Image zoom Instagram/ Yaki Boy El cuerpazo que tiene seguro se lo debe a la dieta. Es estrella online Image zoom El levantador de pesas tiene sede en Sydney, Australia, publica con frecuencia imágenes de autos rápidos, entrenamientos duros y selfies desnudos a sus 278,000 seguidores de Instagram. Advertisement Lleva una vida lujosa Image zoom Instagram Fotos recientes revelan el exceso cotidiano de Yakiboy, incluidas, las sábanas de Versace y una lámpara fabricada con una pistola Beretta dorada valorizada en más de $1800. No le faltan los selfies Image zoom Instagram/ Yaki Boy La estrella de las redes sociales constantemente deleita a sus seguidores con flexiones, rutinas de ejercicio y fotos en cada oportunidad que tiene. ¿Qué hay de comer? Image zoom Instagram/Yaki Boy Unas de las fotos que más han causado sensación han sido las que ha publicado usando nada más que un emoji de pizza para cubrirse que muestran su cuerpo tatuado por completo. Advertisement Advertisement Advertisement Muestra determinación Image zoom Instagram/ Yaki Boy “Solo tienes tres opciones: renunciar, ceder o dar todo lo que tienes”, está entre las fraces que se destacan de su perfil. Sin miedo al qué dirán Image zoom Instagram/Yaki Boy Yakiboy ya generado críticas de una gran parte de sus seguidores en las redes sociales, con quienes lo denuncian como una contradicción con la fe musulmana. ¿Qué piensan de él? Image zoom Instagram/Yaki Boy Otros seguidores han sugerido que los tatuajes de Yakiboy son haram, o prohibidos por Alá en la fe islámica. Advertisement Advertisement Advertisement Será papá Image zoom Instagram/Yaki Boy Si bien todas las imágenes del galán de las redes sociales son de él, una publicación en especial muestra que se convertirá en padre de una niña próximamente. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

