Soldado hispano de 20 años ha desaparecido. La familia de Juan Muñoz pide respuestas El soldado Juan Muñoz, de 20 años, desapareció en Río Rancho, en Nuevo México, y sus familiares piden ayuda desesperadamente. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace casi 60 días que el soldado Juan Muñoz fue visto por última vez. El joven de 20 años desapareció de su base militar en Río Rancho, Nuevo México. Sus familiares y amigos lo siguen buscando desesperadamente. "Es algo que no lo deseo para nadie. Es muchísima desesperación", dijo a Univision Noticias su madre Elizabeth Muñoz. Familiares y amigos se unieron a la Policía Estatal de Nuevo México en la búsqueda desesperada del joven. "Yo temo que lo hayan desaparecido", confesó su madre. "Es algo que no lo deseo para nadie. Es muchísima desesperación, mucho miedo. Mi hijo siempre ha sido un muchacho bien amable, bien serio, muy responsable; yo le pido a Dios que me permita encontrarlo". Si bien se ha manejado la teoría de un posible suicidio, su familia no acepta esta versión. Su madre reveló que Juan quería abandonar el servicio militar y estaba ahorrando. "Tenía planes para su vida", dijo sobre su hijo, a quien describe como "un muchacho muy amable y responsable". Soldier Juan Muñoz Credit: Facebook El soldado pesa unas 150 libras y tiene una estatura de 5 pies y 8 pulgadas. Tiene ojos marrones, cabello negro y tatuajes en los brazos. Antes de desaparecer, se cortó el cabello y ordenó ropa nueva. Juan es el mayor de tres hermanos y había pedido trabajo en el Departamento de Policía de Albuquerque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Muñoz Credit: Facebook Su carro fue encontrado el 21 de febrero cerca del Puente Río Grande, en Taos, Nuevo México. Personas que custodian el lugar testificaron que Juan no llegó solo, que era perseguido por otro carro que huyó rápidamente. "Cuando tocaron los policías (la puerta) yo estaba esperando a mi hijo y ellos me dijeron que estuviera preparada para lo peor porque habían encontrado todas sus pertenencias en el carro", contó a Univision Noticias. El joven ha sido rastreado con perros entrenados, usando drones y peinando el río con kayaks y un equipo de buzos. "Cada semana bajan a buscarlo pero regresan con las manos vacías" lamenta su madre, quien no cree que su hijo haya tenido tendencias suicidas. "Cuando le pregunté por qué se quería salir simplemente me dijo que era privacidad del lugar y que no podía decir más", dijo sobre las razones que él quería dejar la vida militar. La madre exige justicia y respuestas. "No es normal en el modo que él desapareció", afirma. "No es normal que él haya dejado todas sus cosas. Él no nos tuviera con esta preocupación".

