Soldado hispano fue acusado del asesinato de su esposa, una joven soldado encontrada muerta en un basurero La joven soldado Selena Roth fue encontrada muerta en un basurero de su base militar. Su esposo, el soldado Raúl Hernández Pérez, fue acusado de su brutal asesinato. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La soldado Selena Roth, de 25 años, fue encontrada muerta dentro del basurero de su base militar Schofield en Hawaii. Su esposo, el soldado hispano Raúl Hernández Pérez —oriundo de Naples, Florida— fue acusado de su asesinato. La joven fue encontrada muerta el 13 de enero después de que sus familiares pidieran a las autoridades que fueran a verla porque estaban preocupados por su bienestar, reportó Hawaii News Now. Desde octubre, Roth y Hernández Pérez estaban en proceso de divorcio. El coronel Theodore Travis de esa base militar expresó en un comunicado después de la tragedia: "Nuestra brigada y nuestra comunidad militar están destrozados por la muerte de Selena. Hemos expresado nuestro pésame a la familia de Selena, a sus amigos y seres queridos". Image zoom Selena Roth | Credit: GoFundMe Selena Roth era madre de una bebé de un año. Su esposo fue arrestado en Hawaii. WINK entrevistó a la hermana de la víctima. "Tenía un corazón noble, le encantaban los animales, salvaba y rescataba animales", recordó Aubrey. Aubrey dice que se comunicaba con su madre y con su hermana Selena a diario hasta que dejó de contestar el teléfono en enero y se preocuparon de inmediato. "Su asesinato fue tan horrible y brutal que no pudimos ver el cuerpo", añadió su hermana. "Su hija era su mundo", revela sobre su bebé. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Selena Roth | Credit: GoFundMe Si bien la familia está devastada, Aubrey asegura que quiere mantener viva la memoria de su hermana y asegurar que se haga justicia. Su familia reveló a los medios que Selena era una defensora de la mujer, que abogó en contra de la violencia doméstica y el abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar donaciones para ayudar a su familia. Que en paz descanse.

