Familia de soldado hispana desaparecida pide ayuda para encontrarla Vanessa Guillén, una soldado de 20 años, desapareció misteriosamente en Texas y sus seres queridos la buscan desesperadamente. Los detalles del caso Vanessa Guillén, una soldado de 20 años, desapareció hace unos días en Texas y sus seres queridos la buscan desesperadamente. Las autoridades en Texas han comenzado una extensa búsqueda de la joven, que fue vista por última vez el 22 de abril a la 1 p.m. en el estacionamiento de su cuartel en Fort Hood. "Nos dimos cuenta que algo andaba mal. Mensaje tras mensaje no se mandaban…esperamos hasta la noche, pero nunca llegó", dijo su hermana Mayra Guillén. La joven militar estaba estacionada junto a su escuadrón en Texas. Según un comunicado del ejército estadounidense, están pidiendo ayuda de la comunidad para encontrar a la soldado. "Todas sus pertenencias estaban en su cuarto, cartera, ropa, identificación de la base militar que incluso necesita para entrar a la base", añadió su hermana. Encontraron sus llaves, su identificación y su billetera. Image zoom FORT HOOD US ARMY SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se han divulgado varias fotos de Vanessa, que fue vista por última vez "con una camiseta negra" y su teléfono celular fue rastreado en la zona de Belton, Texas. Su hermana Mayra compartió emotivos mensajes en sus redes sociales. "Mi hermana fue vista por última vez hace dos días", expresó Mayra en Facebook el pasado viernes. "No ha tenido contacto con su novio, amigos cercanos o la familia. Algo no anda bien, por favor ayúdenos a encontrarla". En otra publicación, Mayra le prometía a su hermana menor: "Mi niñita, te prometo que te encontraré". El novio de Vanessa, Juan Cruz, también pidió ayuda en redes sociales: "Por favor ayúdenme a encontrar a mi novia. Tiene tres tatuajes en su brazo izquierdo". Si tiene alguna información sobre el paradero de Vanessa Guillén, por favor llame a los Agentes Especiales del CID del Ejército al 254-495-7767 o al Departamento de Policía Militar al (254) 287-4001.

