Soldado Ana Fernanda Balsadua Ruiz encontrada muerta en la base militar donde fue asesinada Vanessa Guillén La joven soldado Ana Fernanda Balsadua Ruiz fue encontrada muerta en la base militar de Fort Hood, Texas, donde fue asesinada Vanessa Guillén. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La soldado Ana Fernanda Balsadua Ruiz fue encontrada muerta en Fort Hood en Texas, en la misma base militar donde fue asesinada Vanessa Guillén. Aún no se ha confirmado la causa de muerte de Ana Fernanda, de 20 años, pero su familia niega que se trate de un suicidio, como le informaron en la base, reporta Univision Noticias. "La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodearon su muerte", dice un comunicado de la base. La historia de Vanessa Guillén, quien fue asesinada brutalmente en el 2020 en Fort Hood, acaparó titulares a nivel mundial. Tras enterarse de la trágica noticia, su madre Alejandra Ruiz Zarco, que vive en México, espera una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y dar un último adiós a Ana Fernanda. Según informaron las autoridades, Ana Fernanda murió el 13 de marzo. "Ella tenía unos meses un poco triste. Como que no le estaban saliendo las cosas, no me lo comentaba, pero sabía que estaba triste y que estaba en tratamiento psicológico. No para llegar a esto", dijo su madre a Univision Noticias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Fernanda Basaldua Ruiz Ana Fernanda Basaldua Ruiz "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Ana Fernanda Basaldua Ruiz, y extendemos nuestras condolencias a su padre, madre y hermana", añade el comunicado de la base militar Fort Hood. Oriunda de Michoacán, Ana Fernanda se unió al ejercito estadounidense poco después de convertirse en ciudadana estadounidense. "Se naturalizó estadounidense el 5 de diciembre de 2019. Ella se fue definitivamente para allá en junio de 2020", recuerda su madre. Veía en el ejército una vía de superación personal. "Siempre le gustó la disciplina, sentía que dentro del campo militar, ella podía tener un nivel de vida mejor", añade Alejandra Ruiz Zarco sobre su hija.

