Joven con síndrome de Down modela en pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York Mira aquí la historia de superación de la boricua Sofía Jirau, quien a sus 22 años triunfa como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sofía Jirau es una joven latina con síndrome de Down cuya personalidad y carisma le han abierto el camino en el mundo de la moda y hecho realidad uno de sus mayores sueños: participar en un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York. La modelo de 22 años, nacida en Puerto Rico, inició su carrera profesional el año pasado. Su seguridad y pasión por el modelaje han alimentado su rápido crecimiento, especialmente en las redes sociales donde se ha dado a conocer en una industria tan competitiva. “Ayer cumplí un sueño. Yo nací para esto y quiero demostrarle al mundo que tengo todo lo que necesita una modelo para brillar”, fue uno de los mensajes que publicó en su cuenta de Instagram y compartió con sus 28,700 seguidores. Además de la foto, Jirau publicó un video de su desfile por la pasarela con este comentario: “Un día me miré al espejo y dije “yo voy a ser modelo y yo voy a llegar a New York” y miren aquí estoy. Lo logré y ahora quiero modelar en todo el mundo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jirau ya ha colaborado con diferentes fotógrafos de Puerto Rico y modelado vestidos de reconocidos diseñadores como Kelvin Giovannie. En su página web, la modelo afirma que ella lucha no solo por ella, sino también para ayudar a otros como ella. Jirau también tiene una tienda en línea (arr.) en la que promociona su marca Alavett, nombre inspirado en una de sus frases favoritas: “I love it”. La línea incluye productos de moda y belleza y artículos para el hogar, entre otros. Advertisement

