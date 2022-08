Sobrevivientes de la tragedia en Uvalde, Texas, se preparan para su regreso a clases de una manera especial El tiroteo masivo ocurrido en mayo acabó con la vida de 19 estudiantes y dos adultos, y es una de las tragedias más grandes y controversiales de la ciudad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tristeza y el dolor aún posa sobre Uvalde, Texas, luego de vivir una de las peores tragedias en la historia de la ciudad. Pero la vida debe continuar. Aunque el corazón de la comunidad lamenta la enorme pérdida humana que vivió el pasado mes de mayo en una de sus escuelas, los estudiantes se visten de valentía para su regreso a clases. Han pasado tres meses desde que los residentes del pequeño y caluroso pueblo de Texas, fueron traumatizados por un asesino de 18 años que irrumpió en el centro educativo Robb Elementary School y abrió fuego al azar, matando a sangre fría a 19 niños y dos adultos. El dolor colectivo ha sido inevitable. Pero la semana pasada, cerca de una decena de padres y sus hijos tuvieron la oportunidad de sonreír y divertirse por un par de horas. La iglesia católica del Sagrado Corazón abrió sus puertas para recibir a los valientes sobrevivientes, y disfrutar de un día de mimos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN NO REUSE - Uvalde Haircuts Ambrielle Ramirez | Credit: MICHAEL CIRLOS Los asistentes fueron atendidos por estilistas de primer nivel, masajistas y terapeutas, que viajaron desde Nueva York para trabajar con los estudiantes, padres y maestros, sin costo alguno, según reportó PEOPLE. "Todos aún estamos de luto", comentó Eva Martínez, quien llevó a sus dos hijas Ángela y Abigail Villanueva, para recibir un corte de cabello. "Pero esto es una manera de cuidarnos". NO REUSE - Uvalde Haircuts Abigail Villanueva, Nicholas Mason | Credit: MICHAEL CIRLOS Para Ambrielle Ramírez la experiencia fue especial. Era la primera vez que la pequeña de 7 años se ponía a manos de profesionales para realizarse un cambio de look. "Ese ha sido su cabello desde nacimiento", declaró su madre Michelle Alvarez, a PEOPLE. "Nunca se lo ha cortado. Creo que ella misma se ha cortado su flequillo". Mientras los pequeños recibían un cambio de imagen, los adultos disfrutaban de masajes corporales que proveyó la organización no lucrativa Don't Foprget About Me, fundada por Luis Burgos, tras el devastador paso del huracán María en el 2017, que afectó mayoritariamente a Puerto Rico. NO REUSE - Uvalde Haircuts Sarai Rodriguez | Credit: MICHAEL CIRLOS Burgos, un masajista profesional, cree que el ser consentido y mimado puede ser bastante regenerador. "Los nudos en los hombres tienen nombre: la hipoteca, el seguro, todas las facturas", expresó Burgos entre risas. "Los sobrevivientes de algún trauma necesitan curación. No se trata de olvidar la tragedia. No se trata de olvidar lo que pasó, pero se necesita un poco de [aire para] respirar". La mayoría de las familias de la comunidad están nerviosas por el regreso a clases. Confían el bienestar y seguridad de sus hijos a los adultos que estarán a cargo, lo cual resulta difícil debido a la falta de respuesta por parte de la policía durante la balacera sucedida en mayo. Sin embargo, los residentes hacen todo lo posible por regresar a su nueva normalidad, aunque con los nervios a flor de piel. "Estoy un poco nerviosa de regresar [a la escuela]", confesó Ángela Villanueva, de 9 años. Pero la ex estudiante de la escuela elemental donde ocurrió la tragedia, tiene puesta su capa de heroína para empezar una nueva vida en una nueva escuela, con un corte de cabello como toda una princesa.

