Una tercera parte de los sobrevivientes de la covid-19 padecen de problemas mentales y neurológicos Un estudio reveló que estos pacientes han sufrido condiciones severas, incluyendo derrames cerebrales y demencia, tras su recuperación. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Investigadores médicos han concluido que más de la tercera parte de sobrevivientes de la covid-19 sufren severos problemas neurológicos y mentales tras su recuperación, según reportó People. Un estudio reveló que los pacientes participantes presentaron alrededor de 14 condiciones diferentes, siendo la ansiedad el diagnóstico más común en el 17 por ciento de los pacientes, seguido por trastornos en el estado de ánimo, con un 14 por ciento. El estudio, publicado en el Lancet Psychiatry Journal, monitoreó a más de 236,000 sobrevivientes, principalmente en Estados Unidos. De ese grupo, el 34 por ciento fue diagnosticado con problemas sicológicos y neurológicos durante los primeros seis meses de su recuperación. Alrededor del 7 por ciento de los participantes presentó un mal uso de medicamentos y el 5 por ciento evidenció problemas de insomnio. Por otra parte, un porcentaje menor desarrolló condiciones más severas como derrames cerebrales y demencia. Dentro del grupo de pacientes que tuvo que ser hospitalizado, el 7 por ciento sufrió un derrame cerebral en los primeros seis meses de recuperación, y el 2 por ciento exhibió señales de demencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mayoría de los pacientes que presentaron problemas neurológicos fueron hospitalizados, lo cual indica que sufrieron un caso severo del virus. El resto combatió la enfermdad desde sus casas. "Ese porcentaje incrementó progresivamente mientras la severidad de la COVID-19 aumentó", explicó Maxime Taquet, coautora del estudio, a CNN. "Si tomamos en cuenta a los pacientes que fueron hospitalizados, esa cantidad aumentó al 39 por ciento". Positive COVID-19 test Image zoom Credit: Getty Images Para el 13 por ciento de los pacientes participantes, esta evaluación marcaba la primera ocasión en que eran diagnosticados con problemas mentales y neurológicos, a pesar de haber sufrido otras secuelas del virus. "Estos son datos reales de una gran cantidad de pacientes. Ellos confirman el alto porcentaje de diagnósticos siquiátricos después de la COVID-19 y muestran los serios problemas que afectan al sistema nervioso (como derrames cerebrales y demencia)", comentó el autor principal del estudio Paul Harrison, durante una conferencia de prensa este martes. "Mientras lo último es más raro [que suceda], es significativo especialmente en los pacientes que sufrieron un caso severo de la COVID-19". El estudio además comparó los récords de salud de los pacientes participantes con aquellos que padecían problemas respiratorios al mismo tiempo que sufrían de la COVID y encontró que el 44 por ciento de los sobrevivientes estaban más propensos a desarrollar problemas sicológicos, comparado con aquellos pacientes que padecían de gripe. Harrison recalcó que los sobrevivientes de la COVID-19 necesitarán recursos médicos para lidiar con los efectos secundarios a largo plazo y las secuelas del virus. "Aunque los riesgos individuales para la mayoría de los trastornos son menores, los efectos en la población pueden ser sustanciales para los sistemas de cuidado social y de salud, debido a la escala de la pandemia y a que muchas de estas condiciones son crónicas", dijo. "Como resultado, el sistema de salud necesita los recursos para enfrentar las necesidades anticipadas dentro los principales servicios de salud".

