Estos son los síntomas del síndrome ligado a la COVID-19 que está afectando a decenas de niños La doctora Aliza Lifshitz explica cómo identificar las señales del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en los niños. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En abril pasado comenzaron a surgir reportes de que niños y bebés en Nueva York y el Reino Unido estaban enfermando gravemente de un mal parecido al síndrome de Kawasaki, un trastorno inflamatorio sumamente raro y grave que generalmente afecta las arterias principales y el corazón. Muy pronto, los casos comenzaron a acumularse en Italia, Francia y otros países donde suman ya más de 110 los enfermos de dicho mal con tres niños fallecidos lamentablemente. Muchos de los enfermos dieron positivo al coronavirus, lo que despertó sospechas de que este mal no sería Kawasaki, sino algo derivado o asociado con este virus. Aquí, la doctora Aliza A. Lifshitz, MD, reconocida internista y copresidente y directora editorial del programa Vida y salud (HITN), habla en exclusiva con People en Español sobre este delicado tema y por qué debemos estar muy atentos a sus posibles síntomas. Image zoom Fazlioglu/Anadolu Agency via Getty Images Es un síndrome preocupante porque inicialmente pensábamos que la mayoría de los niños —y de hecho todavía la mayoría de los niños— presenta pocos síntomas o síntomas leves. Pero recientemente se ha encontrado que múltiples niños tienen este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y del 17 de abril al 1ro de mayo se descubrieron 15 casos en NY en niños de 2 a 15 años [con] este síndrome. Básicamente, lo que tenían es que presentaban fiebre y se hospitalizaban [con] características de un síndrome que se llama Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Cuando se presenta en casos serios el síndrome de shock tóxico, lo que sucede es que el corazón deja de bombear y la sangre no llega a todos los órganos. Puede ser muy serio. Se correlacionó con la COVID-19 porque en el 60 por ciento de los casos los niños tienen la prueba de la covid positiva; y el 50 por ciento presenta anticuerpos. El 71 por ciento de estos casos han estado en [la unidad] de cuidados intensivos. El síndrome de Kawasaki generalmente se presenta en niños asiáticos menores de 5 años, aunque también se puede presentar en niños que no son asiáticos. Ese síndrome se describió por primera vez por un pediatra japonés y sus características son fiebre, enrojecimiento de los ojos, erupción en la piel e inflamación de las manos y los pies generalmente por inflamación de los vasos sanguíneos. Generalmente se piensa que esto se debe a una susceptibilidad genética o algún factor en el ambiente. En estos casos de Kawasaki, la mayoría de los casos responden a anticoagulantes y a una inmunoglobulina, y en muy raros casos los niños tienen problemas del corazón que pueden durar toda la vida. No se sabe qué está causando el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pero algunos expertos piensan que puede ser un síndrome posviral debido a la infección o que puede ser una respuesta inmunológica exagerada al virus. El caso de Scarlett, una niñita de 5 años que sobrevivió a la COVID-19 y luego contrajo este raro síndrome ha estremecido a la opinión pública. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1261929521575538689&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fnina-se-cura-coronavirus-contrae-kawasaki-reino-unido%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una alerta a los médicos y describieron las características de este síndrome: -Se presenta en personas menores de 21 años con fiebre, con síntomas de laboratorio de inflamación, con síntomas clínicos de una enfermedad severa que requiere hospitalización y que tiene dos o más características de afectar dos o más sistemas que pueden ser el corazón, riñón, sistema gastrointestinal, neurológico, etc. -Que no haya otro diagnóstico. -Que haya una prueba positiva a la COVID-19. -Que el paciente haya estado expuesto a la COVID-19 dentro de las cuatro semanas en que se presentaron las características. Si los niños presentan fiebre y algunos síntomas extraños es sumamente importante [llevarlos al médico o a urgencias] porque los niños se pueden deteriorar rápidamente. Se les puede bajar la presión rápidamente, pueden tener falta de aire rápidamente, pueden tener dolor de pecho rápidamente. Hay que llamar al médico de inmediato, pero si hay duda hay que acudir al hospital. Puedes consultar la plataforma Vida y salud, que está ofreciendo servicio de telemedicina gratuito si tienes dudas sobre el coronavirus. Pregúntale a Lisa es un chat con médicos y sicólogos certificados, quienes responden y proporcionan información general para que los usuarios puedan recibir orientación médica ante esta situación de crisis. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

