Este es el síntoma menos conocido del coronavirus ¿Te ha cambiado el color de la piel en los dedos de manos y pies ? ¿Se te ha puesto morada? Conoce porqué este podría ser un síntoma de contagio de COVID-19. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un nuevo misterio ha surgido en torno al mal de la COVID-19 que tiene perplejos a los científicos y parece indicar que se trata de un nuevo síntoma de dicho mal. Se trata de una extraña condición que hace que la piel de los dedos en manos y pies se torne violácea, azulada o morada y que ahora están denominando como "dedos COVID". Según la dermatóloga Amy Paller, adjunta a Northwestern Medicine, se ha observado dicha condición en cerca del 30% de los pacientes a nivel nacional sin que hasta el momento se sepa exactamente lo que la causa. "No sabemos a ciencia cierta cómo se relaciona con la COVID-19, pero cuando ocurre tan comúnmente en una pandemia y ocurre en personas que de otro modo son asintomáticas o ligeramente enfermas, parecería ser demasiada coincidencia el que no sea una manifestación en pacientes entre adolescentes y los veinte años", explicó la especialista al programa Today (NBC). Un fenómeno similar que afecta a la piel es el llamado (médicamente) pernio, que ocurre ante la exposición del tejido epitelial al frío extremo. Sin embargo, como señala la especialista, en el caso de los afectados por el coronavirus, éste se presente en manos y pies y a veces va acompañado de salpullido, comezón, dolor y decoloración de la piel. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paller es la directora de dermatología pediátrica en el hospital Ann & Robert H. Lurie Children’s de Chicago, pabellón en el que también ejerce el médico español L. Nelson Sanchez-Pinto, especialista que ha explicado en People en Español cómo ataca el coronavirus a los menores de edad. "Muchos [pacientes] han tenido algunos síntomas mínimos ante la enfermedad viral y esto puede ser una señal de que la persona se encuentra en el período de 'convalecencia'", asegura la dermatóloga. "No sabremos cuál es la asociación hasta que realicemos pruebas más extensas". Advertisement

Close Share options

Close View image Este es el síntoma menos conocido del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.