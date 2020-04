Hombre de Nueva York y su novia acribillados en México: nuevas revelaciones en la investigación Karla Baca y su pareja, Pat Landers, murieron luego de ser acribillados a bordo de su vehículo en un transitado bulevar de Ciudad Juárez. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este lunes se cumple una semana de la ejecución a plena luz del día de un hombre de Nueva York y su novia, quienes murieron luego de ser ejecutados mientras conducían por una céntrica avenida de Ciudad Juárez, en México. El auto en que viajaban recibió entre 20 y 30 impactos de bala y aunque aún no hay pistas sobre el motivo de la balacera, hay nuevos hallazgos en la investigación. Los cuerpos de Karla Baca, de 38 años, y su novio, Pat Landers, de 32, procedente de Baldwinsville, Nueva York, quedaron sin vida en el interior de un Jeep negro con placas de dicho estado estadounidense que aún aparecía con las luces parpadeando en un video publicado por la cadena KTSM-9 de El Paso, Texas. La ejecución ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles A. López Mateos y Río Senegal. Jorge Nava López, fiscal del Distrito Norte de Chihuahua, aseguró a Border Report que aún no se ha podido determinar el motivo por el cual la pareja fue blanco del violento incidente. Fotos y videos mostraban que la mayoría de los impactos de bala en el vehículo fueron dirigidos hacia el asiento del pasajero, es decir hacia donde iba sentada Baca. Solo tres impactos de bala aparecían en el asiento del conductor, donde viajaba Landers. Karla Baca y Pat Landers en una foto reciente de Facebook. Image zoom Facebook Adam Howe, amigo de Landers en Nueva York, asegura que la pareja se conoció durante un viaje a Texas hace varios meses. Image zoom Karla Baca y Pat Landers Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Baca era profesora de educación física y Landers se había mudado para estar a su lado hace algunas semanas, según contó un amigo suyo a la prensa local en Nueva York. El joven padre de familia de 32 años era un ávido golfista y trabajaba en el negocio de bienes raíces. Según el fiscal Nava las autoridades están trabajando activamente con el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez para intentar esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a quien resulte culpable. Las autoridades han declinado ofrecer detalles para evitar comprometer la investigación de este doble asesinato, según se indicó. Advertisement

