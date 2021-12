Siete reinas de belleza, concursantes de Miss Mundo, aisladas por riesgo de contagio de coronavirus La gala del certamen Miss Mundo se celebrará este jueves en Puerto Rico. Las siete concursantes que están aisladas —por posible riesgo de contagio de coronavirus— solo podrán participar en el evento si presentan una prueba molecular PCR negativa de COVID-19. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gala del certamen de belleza Miss Mundo podría verse afectada por la pandemia del coronavirus. El evento está pautado para este jueves en Puerto Rico. Siete candidatas del certamen se encuentran aisladas por posible contagio de coronavirus, informó la organización. No se han revelado los nombres de las reinas de belleza afectadas, pero solo podrán asistir a la gala final si presentan un resultado negativo de COVID-19 de la prueba molecular PCR, reporta el diario Los Angeles Times. Julia Morley, presidenta de Miss Mundo, aseguró a EFE que están "siguiendo las pautas nacionales" de Puerto Rico para promover la salud durante la pandemia y que el certamen ha aplicado "un protocolo estricto" para evitar contagios. Aún si alguna candidate sale positiva, no quedará fuera del concurso, simplemente no podrá asistir a la gala final en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miss World 2021 Puerto Rico Credit: Thais Llorca/EPA-EFE/Shutterstock Hace casi un mes, 98 reinas de belleza de diversos países están en la Isla del Encanto participando en diversos eventos asociados al certamen. "En caso de que no pudieran unirse a nosotros en la última noche, aún pueden ganar la corona de Miss Mundo 2021. El jurado revisará su contenido de video pregrabado para tomar su decisión final", añadió Morley. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

