"Si me da corona, me da corona": Springbreakers desafían a COVID-19 en Florida Un video que ha sido visto más de 23 millones de veces en Youtube ha desperado la ira. Mira la actitud desafiante de estos springbreakers. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Millones de personas han quedado reducidas al confinamiento en California y otras partes del país a raíz de la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus. Pero no todos están deseosos de interrumpir sus planes o guardarse en casa, como ha quedado patente en un video surgido a mediados de semana y donde jovencitos disfrutando de las playas de la Florida por el Spring Break están desafiando al temible mal respiratorio. "Si me da corona, me da corona, al final del día no dejaré que me impida salir de fiesta", exclamó desafiante Brady Sluder, uno de los entrevistados en el clip publicado por CBS News en Miami. "Hemos estado esperando por el Spring Break en Miami por un rato. Planeamos este viaje hace dos, tres meses y estamos aquí nada más divirtiéndonos. Lo que pase, pasará". Brianna Leeder, otra de las entrevistadas afirmó que esto de la pandemia de COVID-19 estaba "arruinando su Spring Break". "¿Qué más hay que hacer aquí además de ir a los bares y a la playa?. Y los están cerrando todos, está del diablo. Yo creo que lo están exagerando demasiado", aseguró. Atlantis Walker, otro de los entrevistados y procedente de Indiana, no solo dijo que "este virus no es serio", sino que además añadió que "hay cosas más serias allá afuera como el hambre y la pobreza y que hay que atenderlas". El video ha sido visto más de 23 millones de veces y ha despertado indignación en redes. Una usuaria de Twitter publicó estas fotos del Spring Break de Miami que se lleva a cabo en medio de la crisis mundial. Las imágenes fueron publicadas a mediados de semana y aparentemente tomadas en Clearwater, al Oeste de Tampa, en las costas del Golfo de México: ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239621939729235968&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Fhuman-interest%2Fspring-break-continues-despite-warnings-florida-beaches-close%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo ocurrido sucedió aún ante la orden estatal emitida el martes por el gobernador del estado, Ron DeSantis, ordenando el cierre de bares y centros nocturnos durante 30 días para prevenir que se propague el virus. Ante la indignación de muchos, este jueves Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade anunció en un tuit que todos los parques y playas del condado cerrarán a las 9:00 a.m. Casinos, salones de belleza, spas y otros comercios que no sean esenciales también deberán permanecer cerrados. Por su parte DeSantis -quien previamente se negó a cerrar las playas- apareció en el show Fox & Friends (FOX) para expresar que espera que el cierre haga que los visitantes dejen de reunirse en grupos numerosos para seguir las instrucciones de la CDC del distanciamiento social. Hasta el cierre de esta nota el país registraba 15,219 casos confirmados de COVID-19, según la página oficial de los Centros de Control para la Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 393 de dichos casos se han dado en Florida. Advertisement

