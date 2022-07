Matan a tiros al ex primer ministro japonés Shinzo Abe durante un acto electoral en plena calle El suceso tenía lugar durante un mitin para las elecciones parlamentarias de este domingo en la ciudad de Nara. Un hombre de 42 años ha sido detenido como principal sospechoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, ha fallecido este viernes víctima del atentado que sufrió en la ciudad de Nara durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias de este domingo. El político líder en su momento del Partido Liberal Democrático, recibió varios impactos de bala que obligaron su ingreso inmediato en un estado crítico. Tuvo que ser trasladado en helicóptero a la mayor rapidez posible con el fin de salvarle la vida. A pesar de los intentos de los médicos por reanimarle tras la sangre perdida en el cuello y pecho por medio de varias transfusiones, no ha sido posible. Shinzo Abe El exprimer ministro japonés, Shinzo Abe | Credit: (Photo by Yoshikazu Tsuno / AFP) (Photo by YOSHIKAZU TSUNO/AFP via Getty Images) Ya durante su trayecto al centro médico, Shinzo sufrió una parada cardiorespiratoria, según apuntaron fuentes del servicio de ambulancias que le rescataron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gravedad de las heridas, que según el doctor impactaron de lleno el lado derecho de su cuello y en el pecho, hizo imposible su reanimación. El exprimer ministro fallecía a las 5:03 PM (hora local) tras los daños irreversibles en varias arterias y el corazón, han confirmado los servicios médicos del Hospital Universitario de Nara. Abe fue primer ministro de Japón entre el periodo de diciembre del 2012 hasta septiembre del 2020. Un hecho que le convierte en el primer ministro más longevo de su país. El político participaba en el más reciente mitin electoral que en Japón se celebra en las calles y con poca seguridad por su bajo índice de criminalidad. Un hecho que facilitó el plan del atacante. Las reacciones de los dirigentes de otros países no se han hecho esperar y se han mostrado "conmocionados" ante este "acto de terrorismo".

