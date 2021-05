El sheriff antivacuna de Colorado muere a los 33 años de coronavirus Daniel Trujillo, el oficial que había criticado la efectividad de las vacunas, perdió la vida por culpa de la enfermedad y deja viuda y dos hijos. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El sheriff de Colorado, Daniel Trujillo, falleció por complicaciones de la COVID-19 a los 33 años de edad. El joven oficial era conocido por su oposición a la efectividad de las vacunas contra la famosa enfermedad. La misma que le ha quitado la vida y ha dejado desamparada a su familia. Trujillo deja viuda a su esposa y huérfanos a sus dos hijos. "Con gran tristeza anunciamos que el Sheriff de Denver Daniel 'Duke' falleció anoche por complicaciones de la COVID-19", lee el comunicado oficial en Facebook del departamento para el que trabajaba. Según informó The Daily Mail, el marine había compartido varios mensajes en sus redes mostrando su total desacuerdo con las vacunas contra el coronavirus. A principios de mayo, Trujillo cambió su foto de perfil de la red social de Facebook por una imagen que decía: "Tengo un sistema inmune". Daniel Trujillo Daniel Trujillo | Credit: Facebook/Daniel Trujillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trujillo trabajó en el Centro de Detención de Denver en el que otro compañero, James Herrera, moría a los 51 años de la misma enfermedad hacía apenas dos semanas. Según el artículo de The Daily Mail los oficiales no tenían la obligación de vacunarse ni tampoco se llevaba un control de quién lo había hecho y quién no. "Las vacunas eran una opción personal de cada uno", explicó al diario Daria Serna, vocera del departamento.

