No vas a creer cuánto dinero hace este Santa Claus durante las fiestas navideñas By Alma Sacasa

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Este británico de 48 años decidió convertirse en un Santa Claus profesional en el 2009.

Sheldon Scott

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - El hombre de 48 años decidió convertirse en el 2009 en un Papá Noel profesional y después de muchos años de hacerlo solo por diversión, ahora gana alrededor de $6,430 dólares al mes.

Su transformación

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Pasó tres semanas buscando accesorios, disfraces, barbas postizas y todos los elementos necesarios para transformarse en Papá Noel.

Nuevo look

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Cuando estaba buscando una barba postiza no podía encontrar una que pareciera real, así que decidió dejarse crecer la suya y hacer que su hija se la blanqueara.

Licencia

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Posee una licencia de Santa Claus para conducir su propio trineo.

Su compañera

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Su esposa apoya su profesión.

Su hijo

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Su hijo Sam parece estar muy feliz de que su padre sea Santa Claus.

Su ayudante

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - El niño de 9 años es el principal fabricante de juguetes y supervisa la elaboración de todos.

Cuida los juguetes

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Sam, como fabricante de juguetes, se asegura de que todos estén diseñados correctamente, empaquetados cuidadosamente y dirige a los otros elfos mientras hacen su trabajo.

Creador de alegría

© 2019 Media Drum World/The Grosby Group - Sheldon Scott hace de Santa Claus para alegrar a los niños de su comunidad.

Prepara tu lista de regalos

Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images Él recibe más de mil cartas, así que si vives en la zona empieza a escribir la tuya.

