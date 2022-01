Hermanitas mueren en incendio en Indiana. Quedaron atrapadas dentro de su casa. Los detalles de la tragedia Bomberos encontraron los cadáveres de dos hermanitas, de 5 y 12 años, dentro de su casa en Indiana. Las niñas quedaron atrapadas y no pudieron salvarse de un incendio. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos hermanitas murieron en un incendio en su casa de Indiana, reportó PEOPLE. Las autoridades fueron alertadas que las dos niñas estaban atrapadas en el fuego, y desafortunadamente no pudieron salvarlas. Los bomberos entraron a la vivienda llena de humo, intentando rescatarlas. Los padres también trataron de entrar a la casa a buscarlas, pero el incidente tuvo un final trágico. Los bomberos de Rossville intentaron apagar las llamas, pero fue imposible. Una vez adentro, encostaron los cadávares de Shea Heid, de 12 años y Amelia Heid, de 5 años. Sus padres, Brandon y Telia Heid, lograron escapar del fuego al igual que su bebé más pequeña. Un familiar, Jesse Knoth-Harrington, que vive en la casa de al lado, contó a WRTV que miraron horrorizados como el fuego devoraba la casa de los Heid. El tío de las niñas añadió que él gritó para despertar a todos al ver el fuego. "No puedo creer que esto les pasó a ellas. Eran tan amorosas y dulces. No merecían esto", lamentó el tío. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuego - Brandon y Telia Heid Credit: GOFUNDME No hay evidencia de actividad y el fuego parece ser un accidente. Las niñas murieron tras inhalar el humo, según los resultados de sus autopsias, reportó WXIN. "Este es uno de esos momentos que como padre y como trabajador de respuesta a emergencias tú temes. Estamos todos rezando por la familia y ofreciendo nuestro apoyo a los bomberos involucrados", dijo el alguacil Rich Kelly en un comunicado. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a los padres después de esta devastadora vivencia. "El dolor que atravesarán Brandon y Telia es inimaginable", dice un mensaje en esta página, que recauda donaciones para cubrir los gastos fúnebres de las niñas. Que en paz descansen.

