Shawn Sturgeon, un hombre de 38 años, le dijo a la policía que atropelló sin querer a su esposa Charlotte Sturgeon el pasado lunes en el aeropuerto internacional de Salt Lake City "fue un accidente", dijo, pero ahora enfrenta cargos de homicidio… Según comunicaron las autoridades pertinentes, la pareja acababa de aterrizar, tras pasar unas vacaciones en familia. El departamento de policía de Salt Lake City especificó más detalles en un comunicado, tras acudir a la llamada de emergencia que avisaba de que había ocurrido un accidente en el estacionamiento del aeropuerto local. Los policías "acudieron inmediatamente" a la escena del siniestro y encontraron a Charlotte Sturgeon de 29 años en estado crítico. Fue trasladada a un hospital "donde falleció, pese a todos los esfuerzos que se hicieron por salvar su vida, tanto en el aeropuerto como en el centro sanitario". Salt Lake City Police Credit: TWITTER SALT LAKE CITY POLICE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al comenzar las pesquisas, las autoridades descubrieron que el esposo había arrollado a su mujer y "con ella herida de gravedad, la subió al auto y manejó hasta el puesto de pago del estacionamiento para pedir socorro". El reporte policial arroja indicios de que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, con los ojos vidriosos y ensangrentados, mientras que un fuerte olor a alcohol emanaba de su vehículo. Después de ser detenido, Shawn confesó: "he atropellado a mi mujer", "maté a mi esposa", "le arrollé con el auto, pero fue un accidente". Imágenes compartidas por ABC4, muestra como momentos antes del suceso, Shawn ponía a su hijito en el asiento de atrás. Su esposa Charlotte se encontraba junto a la puerta trasera de pasajeros. Al comenzar a manejar él marcha atrás, atropelló a su esposa y la arrastró diez pies. Después, puede verse como el conductor sale del auto y la mete en el asiento trasero junto al niño. En su cuenta de Twitter, la policía compartió algunas imágenes del lugar de la tragedia. Descanse en paz.

