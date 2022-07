Sesame Place en el ojo del huracán por personaje que supuestamente se negó a darle la mano a dos niñas de raza negra "¡Esto es asqueroso!" exclamó Jodi Brown al publicar el clip con del momento en que el personaje de Rosita pasa de largo frente a sus hija y su sobrina; la compañía se disculpa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Personaje Sesame Street acusado racista no saludar niñas Credit: IG/Jody Brown Una intensa polémica se ha desatado por el surgimiento en redes de un video con el que una madre acusa al adorable personaje de Rosita de haberse negado a saludar de mano a su hija y a su sobrina, ambas de raza negra, en el parque de atracciones de Sesame Place, de Pensilvania. El video apareció hace tres días en las redes de Jodi Brown —quien publica bajo el nombre de usuario Jezzy— y muestra a las dos niñitas esperando el paso del personaje de color azul mientras éste saludaba de mano a los presentes. Al aproximarse a las dos hermanitas, la persona vestida como Rosita choca la mano con una persona de raza blanca pero cuando le toca el turno a las dos menores parece decir no y seguir de largo sin saludarlas. El video capta el rostro de decepción de las niñas ante el gesto inesperado. "Estábamos en nuestra salida por Sesame Place y las niñas querían detenerse para ver a sus personajes. ¡ESTO ES ASQUEROSO la persona directamente les dijo NO a las niñas y luego se fue a darle un abrazo a una niña [de raza] blanca que estaba junto a nosotros!", exclamó furiosa la mujer al colgar el video. "Luego fuimos a quejarnos de eso y [los empleados] me veían como que yo estoy loca. ¡¡Le pregunté a la señora que quién era el [empleado disfrazado como el] personaje y que quería hablar con su supervisor y ME DIJO QUE NO SABÍA!! " Los hechos habrían ocurrido el sábado pasado dentro de las instalaciones del parque ubicado en el poblado de Langhorne, condado de Bucks y desde su surgimiento el video se ha hecho viral acumulando más de 750,000 vistas en la cuenta de Instagram de su propietaria y con reproducciones en múltiples medios de comunicación. Personaje Sesame Street acusado racista no saludar niñas Credit: IG/Jody Brown Este lunes, otro visitante del parque colgó este video, mostrando al mismo personaje, en el mismo parque de atracciones, pasando de largo frente a una niñita de raza negra: En respuesta a la polémica voceros de Sesame Place dijeron por medio de un comunicado que había confirmado que el actor vestido como Rosita "no se dirigía a ninguna persona en especial". "Más bien fue una respuesta a los numerosos pedidos de alguien en la multitud para que cargara a su bebé y tirarle una foto, cosa que no está permitida". En mensaje posterior el parque se disculpó con la familia exclamando: "Queremos pedirle disculpas a estos asistentes por no haberles brindado la experiencia que ellos esperaban". Sesame Place se disculpa Credit: IG/Sesame Place SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cosa es tan seria que la mujer ahora tiene un abogado que la represente y por cuyo medio expresó a la cadena CNN que cuando Rosita abrazó al otro niño —de raza blanca— con ambos brazos ella dejó de grabar su video. "Estaba tan molesta que paré porque me quedé como que ¿qué es lo que acaba de ocurrir?", aseguró. De acuerdo a la cadena local ABC-6, el video ha provocado el surgimiento de otros clips en redes de personas quejándose de haber vivido incidentes similares.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sesame Place en el ojo del huracán por personaje que supuestamente se negó a darle la mano a dos niñas de raza negra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.