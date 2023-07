Conoce al galán latino que se robó el corazón de Alex Morgan, la estrella del Team USA Un futbolista de sangre mexicana es dueño del corazón de Alex Morgan, goleadora de la selección femenina de Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estados Unidos se ha consolidado durante las últimas décadas como una de las grandes potencias del fútbol femenino y sus títulos en las máximas competiciones de este deporte lo ratifican. Cuatro títulos mundiales y un mismo número de medallas de oro olímpicas hacen del equipo femenino de las barras y las estrellas el mejor en este deporte. Los Mundiales de Canadá 2015 y Francia 2019 le dieron sus más recientes copas a las estadounidenses y uno de los nombres protagonistas del seleccionado nacional fue Alex Morgan, quien a sus 34 años llega a Australia & Nueva Zelanda 2023 como una de las líderes del equipo que busca traer un tercer título consecutivo para su país. Todo lo que ha logrado conseguir Morgan en el fútbol femenino -dentro y fuera de la cancha- ha hecho de ella una de las deportistas más influyentes de su generación y objeto de la atención de los fans, para quienes es un ídolo. Pero el corazón de la deportista está reservado para un un galán en particular, que también comprende a plenitud el competitivo mundo del fútbol: el jugador Servando Carrasco. Alex Morgan y Servando Carrasco. Alex Morgan y Servando Carrasco. | Credit: Daniela Porcelli/ISI Photos/Getty Images El futbolista de raíces mexicanas también ha dejado su propio legado en la MLS y ha sido integrante de algunos de los equipos más reconocidos del soccer profesional de los Estados Unidos. Seattle Sounders, Houston Dynamo y LA Galaxy son tres de los conjuntos en los que ha militado el mediocampista. De sangre latina Carrasco nació en la ciudad de San Diego, CA, en el seno de una familia de origen mexicano, por lo que tuvo la posibilidad de obtener la doble nacionalidad. Haber vivido gran parte de su niñez en la ciudad fronteriza de Tijuana también le ayudó a forjar una conexión estrecha con sus raíces latinas. El amor por sus orígenes también quedó al descubierto durante su boda con Morgan en el 2014, ya que sus invitados se vieron sorprendidos con un menú que incluyó delicias tradicionales como quesadillas y churros, según reportó la revista People. Siendo tan solo un adolescente, su amor por el fútbol lo llevó a vivir en uno de los países latinos en donde la pelota es casi una religión: Argentina. Allí tuvo la posibilidad de aprender y mejorar habilidades que lo llevaron a convertirse en jugador profesional. Un amor que respira fútbol El 31 de diciembre del 2014 fue el día en que Morgan le dio el "sí" a Carrasco y desde entonces los dos se transformaron en una de las parejas de esposos más reconocidas y seguidas del fútbol en el país. Alex Morgan y Servando Carrasco Alex Morgan y Servando Carrasco. | Credit: Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images Su historia de amor ha dejado más de un titular, como cuando protagonizaron uno de los momentos más emotivos que dejó el Mundial de Francia 2019. Luego de que Morgan ganó el juego final de aquel torneo con su selección, buscó a su amado en las graderías para hacerlo parte de la celebración con un beso que se robó todas las miradas. Al mismo tiempo que su pasión por el fútbol ha sido uno de los pilares en su relación, llevar sus carreras profesionales al máximo nivel también les ha requerido hacer sacrificios para apoyarse mutuamente. No solo han tenido que mudarse constantemente, también en varias ocasiones se han visto obligados a llevar una relación a larga distancia. Como en el 2017, cuando Morgan militó una temporada en Francia con el Lyon, mientras que Carrasco lo hacía con el Orlando City de Florida. La pequeña Charlie A pesar de que sus vidas giran en torno al fútbol, en el 2020 las dos estrellas del deporte tuvieron que cambiar algunas de sus prioridades. El 7 de mayo de ese año le dieron la bienvenida a su primera hija, Charlie Elena. Desde entonces, la pequeña es protagonista indiscutible de su día a día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ser madre y atleta profesional al mismo tiempo no es algo que muchas mujeres puedan lograr, pero Morgan encontró el balance ideal para continuar con su carrera futbolística a un nivel que la llevó nuevamente a una Copa Mundial. Alex Morgan con su hija Charlie Elena Alex Morgan con su hija Charlie Elena. | Credit: Brad Smith/ISI Photos/Getty Images Charlie seguramente será una de las fuentes de motivación para que la estrella del Team USA continúe haciendo historia con la camiseta de su país en Australia & Nueva Zelanda 2023.

