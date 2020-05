Series nuevas: ‘White lines’, lo nuevo de los creadores de 'La casa de papel' y 'The Crown' No te pierdas nuestra selección de series y películas para disfrutar esta semana en casa a través de Netflix y Hulu. Por Joan Wallace Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada semana, compartimos con ustedes nuestra selección de series y películas para ver desde la comodidad de sus hogares a través de las plataformas de transmisión más populares del momento como Netflix y Hulu. Les cuento que este fin de semana la guerra para ganar la mayor cantidad de audiencia posible, está intensa. Estas dos plataformas se las han jugado todas y en esta lista verán por qué. “White lines” Los creadores de la “Casa de papel” y “The Crown” unen fuerzas para traernos la que podría ser considerada como la sensación del verano. Les hablo de “White lines”, una serie dramática donde una chica llamada Zoe Walker dejará en el pasado su vida normal para ahora embarcarse en investigar la desaparición de su hermano en Ibiza. Allí su vida cambiará al ser testigo de criminalidad y violencia al más alto nivel. La primera temporada de esta serie tendrá diez episodios de sesenta minutos cada uno y su rodaje se realizó en 2019 en diferentes localizaciones de las Islas Baleares como Mallorca e Ibiza. “The Great” Esta serie es una propuesta surrealista y extremadamente divertida que nos muestra la historia de Catalina La Grande, interpretada por Elle Fanning. Aquí veremos una historia de la vida real que comienza con la llegada de este personaje a la corte zarista del siglo XVIII. Catalina está casada con el emperador Peter un hombre déspota del que pronto dejará de depender trayendo consecuencias para la vida de todos. Definitivamente, una de las series más interesantes del 2020 que puede encontrarse desde ya en Hulu. "Valeria" Otra que ha tenido muy buenos comentarios es “Valeria”, una serie que narra la historia de una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su esposo y la distancia emocional que les separa. Ella se refugia en sus mejores amigas y juntas viven innumerables historias desgarradoras de amor, infidelidades y dolor. Una propuesta española de corte dramático y de comedia que te encantará. Disfrútala por Netflix. “The Lodge” Aunque en un principio, “The Lodge” podría parecer una típica película de suspenso, a pocos minutos nos envuelve en una historia cuyos personajes revelan un perfil psicológico sorprendente. Se trata de una futura madrastra, con un oscuro pasado, quien viaja junto a los dos hijos de su prometido a un pueblo remoto y solitario. Los niños aún no se llevan bien con la nueva novia de su padre y justo cuando las relaciones entre ellos comienzan a mejorar, ocurren algunos eventos extraños y aterradores que te mantendrán pegado al televisor todo el tiempo. Los amantes del suspenso y el terror, se enamorarán de esta pieza que ya está disponible en Hulu. “The Half Of It” “Conquista a medias”, como la llamaríamos en español, es la historia de Ellie Chu, una jovencita incomprendida que vive con su padre y quien hace trabajos para sus compañeros de Instituto a cambio de dinero para poder saldar las facturas de su casa. Un día, Paul Munsky le pide escribir una carta de amor para una de las chicas más populares de la escuela, y aunque al principio se niega, acepta para descubrir que ella también es su amor secreto, desatándose un extraño triángulo amoroso con un desenlace romántico inesperado. Una opción perfecta para los adolescentes de la casa. ¡Búscala en Netflix! Y bueno chicos, estas son algunas de las opciones que pueden ver desde ya en casita. Para otras recomendaciones o cualquier pregunta, pueden escribirme a joan.wallace@meredith.com. Disfruten y al terminar compartan sus comentarios con nosotros. ¡Hasta la próxima!

