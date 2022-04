Un hombre es apuñalado en plena calle mientras hacía FaceTime con su hermano La víctima se llamaba Sergio Santay, tenía 34 años y fallecía tras recibir una puñalada en el cuello. Las imágenes del sospechoso ya están siendo analizadas por la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Caminaba tranquilamente por la calle, en la zona de Westlake, cuando Sergio Santay, de 34 años, era brutalmente apuñalado de forma inesperada por un sospechoso al que la policía de Los Ángeles todavía anda buscando. Alrededor de las 2.40 PM, el hombre se hallaba hablando con su hermano cuando se produjo el ataque. Según el canal KTLA 5, aparentemente no existía relación alguna entre la víctima y el atacante y el crimen ocurrió de una forma inesperada. El asesino se le acercó y le apuñaló en el cuello provocando una fuerte hemorragia que acabó con su vida poco después de llegar al hospital. Sergio Santay La víctima, Sergio Santay | Credit: GoFundMe de la familia de Sergio Santay Aunque Sergio fue el primero en ser apuñalado, el sospechoso, según explicó la policía, trató de atacar a dos personas más que lograron salir corriendo de inmediato del lugar. La víctima también huyó ensangrentado pero después de unos pasos cayó al suelo malherido. En el momento del ataque se encontraba hablando con su hermano, quien fue testigo del terrible episodio. "Estábamos hablando por FaceTime y estaba muy feliz, me estaba hablando de su trabajo. Quiero justicia para mi hermano y que encuentren al delincuente", expresó su hermano Douglas Santay al canal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las cámaras de uno de los negocios captó al posible responsable de los hechos y las autoridades se encuentran en la labor de su búsqueda. También han pedido la colaboración ciudadana para su identificación ya que esta persona sigue suelta y supone un peligro para todos. La familia ha solicitado la ayuda de quienes buenamente puedan echarles una mano a través de una página de GoFundMe, con el fin de recaudar fondos para su entierro. "Me llamo Douglas Santay; nacido en Guatemala y vivo en Los Ángeles California, USA. Me uno a esta plataforma con el fin de recaudar fondos para gastos fúnebres para mi hermano Sergio Santay", lee una parte de la descripción. "No cuento con los recursos económicos necesarios y mi deseo junto a mi familia es enviar sus restos a nuestro país Guatemala. Esperando contar con su ayuda, de antemano muchas gracias y que Dios les bendiga y multiplique", concluye el escrito.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un hombre es apuñalado en plena calle mientras hacía FaceTime con su hermano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.