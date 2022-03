Bebé de 7 meses murió tras ser atacada por un perro. Su bisabuela intentó salvarla y resultó herida Serenity Garnett, una niña de 7 meses, murió tras ser atacada por un perro. Su bisabuela Migdelia Guadalupe, intentó salvarle la vida, pero el animal también la atacó. Detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una bebé de 7 meses falleció tras ser atacada por un perro en Georgia. La tragedia ocurrió en una casa a las afueras de Augusta, reporta PEOPLE. La niña, identificada como Serenity Garnett, fue atacada por el perro el 22 de marzo. Su bisabuela, Migdelia Guadalupe, de 56 años, intentó salvarla pero el animal también la mordió. WRDW reporta que Guadalupe, 56, sufrió heridas en sus dos brazos. Ambas fueron llevadas de emergencia al hospital. La niña murió en AU Medical Center, mientras que la bisabuela sigue internada y bajo tratamiento médico. Según WJBF-TV, Guadalupe renta una habitación en la casa donde ocurrió la tragedia. La bisabuela vive en esta propiedad y frecuentemente cuidaba al perro del dueño de la casa. Según los vecinos, la mascota era difícil de controlar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Serenity Garnett Credit: GOFUNDME "[Guadalupe] no tenía la fuerza para lidiar con ese perro", dijo el vecino Stephen Fox told WJBF. Según reporta Macon Telegraph, el canino — que era una mezcla de bulldog americano y gran pirineo— ha sido aislado y le harán una prueba de rabia. La policía sigue investigando el caso y hasta ahora nadie enfrenta cargos criminales. No se sabe cuál fue el motivo del ataque. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia de la niña y recaudar fondos para sus gastos fúnebres. Los padres y familiares de la niña están desconsolados y dicen que agradecen las oraciones durante este doloroso momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bebé de 7 meses murió tras ser atacada por un perro. Su bisabuela intentó salvarla y resultó herida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.