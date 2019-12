Condenan a cadena perpetua al asesino de la doctora colombiana Lina Bolaños y su prometido en Boston Bampumim Teixeira fue sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos de la doctora colombiana Lina Bolaños y su prometido, el doctor Richard Field. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Bampumim Teixeira fue sentenciado a cadena perpetua por los brutales asesinatos de la doctora colombiana Lina Bolaños, y su prometido, el doctor Richard Field. Un jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado por las muertes de los doctores en su penthouse en Boston en mayo del 2017. Teixeira, de 33 años, trabaja como conserje del edificio donde vivía la pareja de anestesiólogos. Bolanos, de 39 años, y Field, de 48, fueron asesinados a puñaladas. Teixeira también fue encontrado culpable de robo a mano armada, secuestro e invasión tras entrar sin autorización al hogar de la pareja, darles una brutal golpiza y luego apuñarlos. Image zoom El hombre, nacido en Nueva Guinea, escribió las palabras “él mató a mi esposa” en la pared del penthouse, según reportes. Teixeira argumentó que él había sido amante de Bolaños y que Field había matado a su prometida a puñaladas tras encontrarla siéndole infiel con Teixeira. También aseguró que él había matado a Field en defensa propia. Los fiscales negaron esa versión de los hechos, diciendo que era todo “imaginado” y falso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Tanto Bolanos como su prometido intentaron desesperadamente buscar ayuda, llamando al 911 varias veces, pero las llamadas era interceptadas y no se escucha bien el audio, según reportes. También mandaron mensajes de texto a amistades pidiéndoles que llamaran al 911. Cuando la policía llegó al penthouse arrestó a Teixeira y encontró los cadáveres de los doctores. Las autoridades también encontraron una mochila en la vivienda con joyas y una pistola falsa. Bolanos fue encontrada con 24 puñaladas en su cuerpo y heridas en la cabeza y el rostro, según el médico forense. Que en paz descansen. Advertisement

