Sentencian a 31 años de cárcel a ex directora escolar por la muerte de 19 niños y siete adultos en México La también empresaria conocida como Miss Moni fue señalada como la responsable del fallecimiento de la veintena de víctimas durante el terremoto del 2017 en México. Los familiares y amigos de 19 niños y siete adultos recibieron justicia luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México sentenciara a 31 años de cárcel a Mónica García Villegas, ex directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, por homicidio culposo en la muerte de la veintena de víctimas. García Villegas fue juzgada y señalada como la responsable del fallecimiento de las 26 personas luego de que un edificio de su institución educativa colapsara sobre de ellos. A través de un comunicado, la fiscalía mexicana aseguró que las pruebas en contra de García Villegas —también conocida como Miss Moni— fueron contundentes. Según ellos, esta ignoró el reglamento de construcción y la Ley de Desarrollo Urbano de la ciudad en su colegio, lo que puso en riesgo la vida de todos los miembros de la institución que colapsó en el sismo de septiembre del 2017. El mes pasado, la fiscalía mexicana había abogado por una sentencia de 52 años de prisión y cinco años por delito de responsabilidad, según el diario La jornada. "La mujer, aún cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción en cuanto al número de niveles ni la licencia para el tipo de uso de suelo autorizado en la zona, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa que le correspondía proteger", expresó la fiscalía a través del comunicado. Por su parte, la ex directora escolar que estuvo prófuga de la justicia cerca de dos años y fue buscada por la Interpol en 176 países aseguró que era inocente. "No tengo porqué pedirles perdón, soy inocente", expresó durante el juicio. Además de cumplir con la sentencia carcelaria, Miss Moni deberá pagar unos $20,000 a los familiares de las víctimas.

