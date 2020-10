Irá a prisión abuela que quemó y desfiguró a su nieta por orinarse en su sofá Gretta Feil, de 50 años, pasará más de una década tras las rejas por quemar a su nieta y desfigurarla. La mujer quería castigar a la niña por orinarse en su sofá. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una abuela fue sentenciada a prisión por quemar y desfigurar a su nieta. Gretta Feil, de 50 años, pasará 12 años en la cárcel en Indiana y luego tendrá cuatro años de libertad condicional. Su nieta fue llevada de emergencia al hospital tras sufrir graves quemaduras en el rostro, el cuero cabelludo y sus partes privadas. Según los doctores, la niña tendrá cicatrices de por vida y quedará desfigurada después de esta agresión. Image zoom Boone County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La enfermera que la atendió dijo que sus quemaduras no fueron accidentales y que le habían arrojado agua caliente. También reveló que la pequeña estaba cubierta de moretones y que estos incidentes violentos podrían haber escalado y potencialmente causarle la muerte a la menor. Según las autoridades, la niña estaba visitando a su abuela en abril y debería regresar a su casa después de pascua. Feil le mintió a los padres de la niña, y les dijo que su nieta no podía irse de Indiana porque el estado estaba cerrado por la cuarentena del coronavirus. El Departamento de Protección de Menores reveló que la abuela había castigado a la niña después de que su nieta se había orinado en su sofá, echándole agua caliente. "Esta niña sufrió un abuso horrendo", dijo la fiscal Heidi Jennings, quien agradeció a los vecinos de Feil por denunciar la crueldad de la abuela con la menor, ayudando a hacer justicia y salvar a la niña.

Irá a prisión abuela que quemó y desfiguró a su nieta por orinarse en su sofá

