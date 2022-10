Sentencian a Alondra Ocampo, cómplice del líder religioso Naasón Joaquín, acusado de abuso sexual Alondra Ocampo se declaró culpable de cargos relacionados con el reclutamiento de menores para ser abusadas sexualmente por el líder religioso Naasón Joaquín García de la iglesia 'La Luz del Mundo'. ¿Cuántos años pasará en la cárcel? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alondra Ocampo Alondra Ocampo | Credit: Kent Nishimura/Los Angeles Times via Getty Images Alondra Margarita Ocampo, se declaró culpable de haber reclutado a tres adolescentes para que fuesen abusadas sexualmente por el líder religioso Naasón Joaquín García. La cómplice del líder de la iglesia 'La Luz del Mundo' fue sentenciada a cuatro años de cárcel. La sentencia fue leída hoy miércoles en la Corte Superior de Los Ángeles, reporta Univision. Su abogado pidió una sentencia reducida por su colaboración con el gobierno de California. La mujer de 39 años lleva tres años y cuatros meses en una cárcel para mujeres en Lynwood, desde que fue arrestada en su trabajo el 3 de junio de 2019. Ya que su sentencia es de cuatro años, será liberada en unos meses. "Creo que es una sentencia justa a la luz de su rol en el caso... del hecho de que ella es una víctima y su disposición a cooperar con el gobierno y a testificar en contra del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García", dijo el abogado de Ocampo, Fred Thiagarajah, a Univision Noticias. Ocampo dijo que ella fue víctima también de abuso sexual, reporta el diario Los Angeles Times. El abogado de Ocampo dijo que ella fue violada a los ocho años por Samuel Joaquín Flores, el antiguo líder de La Luz del Mundo, padre de Naasón Joaquín García. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Naasón Joaquin Garcia Credit: (CAROLYN COLE/POOL/AFP via Getty Images) Según los fiscales, Ocampo obligaba a chicas menores de edad a realizar sesiones de fotos pornográficas en habitaciones de hotel en Whittier y El Monte, y a prepararlas para ser abusadas sexualmente por Naasón Joaquín. La defensa de Ocampo alega que ella y otras jóvenes feligreses fueron indoctrinadas a creer que los líderes de la Iglesia eran apóstoles y que no cumplir sus deseos iba en contra de Dios. El 3 de junio de 2019, Susana Medina Oaxaca, de 27 años, fue arrestada junto a Naasón Joaquín en el aeropuerto de Los Ángeles tras ambos bajarse de un jet privado. La mujer confesó haber abusado sexualmente, junto a él, de una adolescente. Medina —acusada de ser parte de una red de tráfico de menores— no irá a la cárcel, y recibió una sentencia de un año de libertad condicional, veredicto que ha causado polémica, reporta El país. La mujer pasó tres años bajo arresto domiciliario y tendrá que recibir consejería psiquiátrica. Por su parte, Naasón Joaquín firmó un controversial acuerdo con la Fiscalía de California que lo salvó de la cadena perpetua. Le retiraron 16 de 19 cargos criminales y le dieron una condena rebajada de 16 años y 8 meses en la prisión estatal North Kern, reporta Univision. Se espera que salga en libertad en marzo del 2031. La defensa de Ocampo afirma que el testimonio de ella en contra de Naasón Joaquín fue vital para que él se declarara culpable. "Si Alondra no hubiera estado dispuesta a testificar contra Naasón, él se hubiera ido a juicio", dijo su abogado. "No puedo decirte cuándo sería su liberación, tenemos preocupaciones de seguridad. Creemos que la iglesia se vengará de ella. Sabemos que ha habido una venganza contra ella recientemente y no queremos que su fecha de liberación sea pública y no queremos a gente de la iglesia alrededor de la cárcel cuando ella salga en libertad", añadió Thiagarajah.

