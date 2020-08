Senador mexicano se vuelve viral por reclamarle a su esposa que “estás enseñando mucha pierna” Un político mexicano se convirtió en blanco de críticas al darle órdenes a su mujer durante una transmisión en vivo Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una fuerte polémica ha desatado un video de una transmisión en vivo, en la cual, el senador mexicano del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, por el trato que le da a su esposa, Mariana Rodríguez, una influencer de moda y belleza. Todo ocurrió cuando ambos se enlazaron para realizar una videollamada. El político está comiendo costillas de puerco, mientras su esposa, quien viste una pijama, se muestra con una pierna doblada al frente. De inmediato comienza la discusión por parte de García. “Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna”, advirtió. “¿Mucha pierna? Nada más es mi rodilla ¿no?”, respondió Rodríguez. “¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, agregó el primero con tono autoritario ante el desconcierto de la chica. RELACIONADO: 24 casos famosos de violencia doméstica La joven mueve la cámara y explica que solo puede verse del pecho hacia arriba. Tras realizar el ajuste pertinente, sigue con la pierna doblada y le pregunta a su marido “¿ya?”, para saber si la toma ya está correcta. “¡Qué bajes la pierna!”, advierte el hombre. “¡¿Dónde sale la pierna?! ¡Yo no la veo!”, responde desconcertada la chica. Baja la pierna y cuestiona nuevamente “¿ya?”. El esposo responde “ya”. “Ahí, no’mbre, deveras”, dice Rodríguez con una sonrisa y comienza a comer costillas similares a la de su esposo. “Pues me casé contigo pa’mí. No pa’que andes enseñando”, respondió García. La joven respondió diciendo “perdón”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta actitud se convirtió en motivo de indignación y un caso de violencia doméstica, por lo que de inmediato las redes sociales reaccionaron con mensajes en contra de la actitud de Samuel García. “Puro acomplejado se ofende con el video de Mariana”, escribió un cibernauta. “Que asco de tipo en serio”, mencionó una cibernauta. Hubo quienes se preocuparon porque el hombre busca ser gobernador del estado de Nuevo León. “Esto huele a: ‘mírenme, quiero ser goberladrón’”, expresó un usuario. “¡¡Este wey quiere ser gobernador!!”, dijo alguien más. Las críticas continuaron ante esa postura por parte del político hacia su esposa.

