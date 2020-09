Selenis Leyva: “Una mujer poderosa no solo tiene que usar su imagen, su cuerpo... también su mente” La actriz será parte de Poderosas virtual de People en Español donde hablará de los retos que enfrenta en Hollywood como una mujer afrolatina. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien está orgullosa de ser afrolatina esa es Selenis Leyva, quien lo dejará más que claro durante su participación en el panel "Inclusión laboral: abriendo camino a la diversidad" del evento Poderosas virtual de People en Español. “Es muy importante que se siga incluyendo a la comunidad latina en todos los aspectos, sobre todo a la mujer afrolatina”, asegura la actriz neoyorquina de raíces cubanas y dominicanas que también engalana la portada digital de esta semana. “Estar en una lista tan especial con mujeres que he admirado desde el inicio de mi carrera me [hace sentir] muy orgullosa. ¡Qué mujer no quiere ser considerada poderosa!". Image zoom Leyva: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Entertainment Weekly & PEOPLE; Otras fotos: Cortesía Junto a Ilia Calderón y Daisy Auger-Dominguez, Leyva compartirá con los participantes del evento —que se podrá ver gratuitamente los próximos dos sábados, 19 y 26 de septiembre, en Peopleenespanol.com— los retos que ha enfrentado para ganarse un lugar en Hollywood. “Es un orgullo compartir con ellas, mujeres tan poderosas tan inteligentes, que han usado sus plataformas y su voz para darle voz a muchas cosas que importan”, acota la actriz que en octubre grabará la segunda temporada de la serie Diary of a Future President (Disney+). “Son mujeres que cuando las veo hablar, cuando se presentan en lugares me da orgullo ser una mujer latina”. Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Entertainment Weekly & PEOPLE ¿Qué es lo que hace poderosa a Leyva? “Lo que me hace poderosa es que hago las cosas con pasión, no es solo lo que está de moda; hablo desde mi corazón, hablo desde la verdad”, asegura una de las protagonistas de la serie Orange Is The New Black (Netflix). Image zoom SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Y agrega: “Una mujer poderosa escucha siempre su voz propia, no las voces de los demás. Una mujer poderosa no solo tiene que usar su imagen, su cuerpo, su sexualidad; una mujer poderosa puede usar esas cosas y también su mente”.

