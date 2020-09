Selena Gómez, Bad Bunny y Jessica Alba serán homenajeados en los Premios de la Herencia Hispana Selena Gómez, Bad Bunny y Jessica Alba recibirán uno de los honores más grandes que puede recibir un hispano en Estados Unidos. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todos los preparativos para los Premios de la Herencia Hispana el próximo 6 de octubre continúan en marcha y algunos de los nombres de las personalidades que serán homenajeadas durante la velada incluyen a grandes estrellas del espectáculo como Selena Gómez, Bad Bunny y Jessica Alba. Desde su creación en 1987, ser galardonado en los Premios de la Herencia Hispana se ha constituido como uno de los honores más grandes para los miembros de nuestra comunidad, ya que es un reconocimiento no solo a los logros profesionales de los ganadores, también al impacto e influencia que sus acciones han generado en los hispanos de Estados Unidos. Image zoom Bad Bunny Semanas atrás, la Fundación de la Herencia Hispana (HHF) anunció que en la edición 2020 de los premios uno de los protagonistas de la noche será el cantante Bad Bunny, quien recibirá el premio a la Visión. “La HHF se siente honrada de reconocer a Bad Bunny con el Premio a la Visión por la trascendencia e impacto que ha tenido como artista y activista”, aseguró a través de un comunicado José Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación de la Herencia Hispana. “Bad Bunny comprende su responsabilidad de ser la voz de aquellos que necesitan ser escuchados, al mismo tiempo que es una fuente de inspiración para la juventud. Él irradia su orgullo Latinx y puertorriqueño en todo lo que hace en el escenario, en su comunidad y en el mundo entero”, agregó Tijerino. Image zoom Selena Gómez Jesse Grant/Getty Images for WE Por su parte, la cantante y actriz Selena Gómez recibirá el Premio al Arte “por su impacto en la cultura estadounidense y mundial a través de su música, sus películas y también por su valentía como vocera de la salud mental”, según anunció recientemente la organización de los Premios de la Herencia Hispana. “Hay poder en la vulnerabilidad y Selena convirtió en algo normal el hablar de difíciles problemáticas que todos afrontamos, especialmente durante la pandemia del COVID-19”, compartió el presidente de la HHF. Image zoom Jessica Alba David Livingston/Getty Images Además de Bad Bunny y Selena Gómez, otra de las estrellas latinas del mundo del entretenimiento que también será condecorada durante la velada es la actriz Jessica Alba, quien será reconocida con el Premio a los Negocios por su labor como empresaria y filántropa. Algunos de los grandes nombres del espectáculo que también han sido reconocidos a través de la historia de los Premios de la Herencia Hispana incluyen a estrellas de la talla de Rita Moreno, Gloria Estefan, Tito Puente, Andy Garcia, Antonio Banderas, Plácido Domingo, Ricky Martin, Isabel Allende, Sammy Sosa, Óscar de la Hoya, Don Francisco, Óscar de la Renta y Celia Cruz, entre muchos más. La edición número 33 de los Premios de la Herencia Hispana se llevará a cabo el próximo 6 de octubre y será transmitida a través de la cadena PBS. Debido a las circunstancias actuales que afronta el país por la pandemia del COVID-19, el evento no se realizará en un lugar determinado como es acostumbrado. En esta ocasión la velada se realizará de forma virtual y sus participantes estarán presentes desde diferentes partes del país.

