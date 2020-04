Los seis hijos se despidieron de su madre por walkie talkie poco antes de morir por coronavirus La víctima del Covid-19 tuvo la oportunidad de decir adiós a sus hijos que se encontraban a tan solo metros de ella en el pasillo del hospital. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La tragedia del coronavirus sigue azotando a miles de familias que no pueden ni siquiera despedirse de sus seres queridos. Sundee Rutter es una de esas personas a quien el virus arrebató la posibilidad de abrazar y besar a sus seis hijos en su lecho de muerte. Esta madre coraje que perdió a su marido hace ocho años había superado un cáncer de seno, pero el Covid-19 le atacó tan fuerte que no pudo vencerle. Tenía apenas 42 años y una familia numerosa por la que vivir. Sus hijos, entre 13 y 24 años, perdieron a su progenitora el pasado 16 de marzo. Poco antes de morir pudieron dedicarle unas palabras a través de un walkie talkie y desde el otro lado del cristal de la habitación del hospital. Image zoom “Tomaron un walkie talkie y lo pusieron en su cama junto a su almohada”, contó su hijo Elijah, de 20 años, a CNN en Español. A través de esa ventana “pudimos decirle nuestras últimas palabras y despedirnos de nuestra madre”, prosigue con dolor el joven. “Pude decirle que la amaba.” Al tratarse de uno de los mayores le prometió que todo iba a estar bien con los pequeños, a los que cuidarían mucho tras su marcha. “Nosotros, los hermanos mayores, vamos a asegurarnos de que todo esté bien con los más pequeños y que crezcan para ser los adultos que mi madre querría que fueran”, apuntó. Image zoom Víctima del coronavirus SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer se había recuperado del cáncer pero en enero parece que empezó a remitir. En marzo empezó a sentirse peor y acudieron al hospital recibiendo la mala noticia del contagio. El 16 de ese mes perdía la vida, El hermano mayor Tyree Ross tiene la intención de asumir la custodia de sus hermanos pequeños de 13, 14 y 15 años. Hasta el momento la página de GoFundMe está recaudando dinero para poder pagar a los abogados y resolver todo lo relacionado con el patrimonio de su madre y comenzar el proceso de tutela de los más jóvenes. Advertisement

Close Share options

Close View image Los seis hijos se despidieron de su madre por walkie talkie poco antes de morir por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.