Seis estudiantes universitarios sufren sobredosis de cocaína y fentanilo Seis estudiantes sufrieron una sobredosis de cocaína mezclada con fentanillo en una casa que habían alquilado por Airbnb en Florida durante sus vacaciones. Los detalles del caso. Lo que pensaron que sería unas vacaciones divertidas en Florida terminó en tragedia para seis estudiantes universitarios que sufrieron una sobredosis de cocaína mezclada con fentanillo. Un equipo de paramédicos llegó a asistir a seis estudiantes universitarios que rentaron una casa por Airbnb en Wilton Manors para disfrutar de su receso escolar, reportó el diario The New York Post. Los seis fueron llevados de emergencia al hospital. Según las autoridades, cinco están en condición estable y uno de ellos está grave. Los jóvenes experimentaron un paro cardíaco por el efecto de estas peligrosas drogas, informó el jefe del departamento de bomberos de Fort Lauderdale, Stephen Gollan, al canal WPLG. "Se les aplicó Narcan lo más pronto posible", dijo Gollan, refiriéndose a una droga que ayuda a revertir el efecto de las sobredosis de opioides. "Esto es algo extremadamente alarmante", añadió. Police line do not cross tape Credit: Getty Images

Los estudiantes pensaron que estaban consumiendo solo cocaína, pero la droga había sido mezclada con fentanilo. "Es extremadamente potente y puede pararte el corazón, la respiración", advirtió Gollan a NBC Miami. Solo cuatro de los seis estudiantes consumieron la cocaína con fentanilo, los otros dos intentaron darle respiración boca a boca a sus amigos cuando los vieron en estado crítico y también ingirieron el fentanilo de esta manera, tratando de salvarlos. "Cuando los vieron con paros cardíacos, dos de sus amigos comenzaron a realizarles RCP (reanimación cardiopulmonar) y fueron expuestos", dijo Gollan sobre esta peligrosa mezcla de opioides. No se han revelado sus identidades ni a que universidad asisten. La policía de Wilton Manors envió una advertencia sobre los peligros de consumir drogas, y especialmente de mezclar drogas o consumir alcohol con otras sustancias, ya que puede causar muertes.

