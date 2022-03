Seis estudiantes de secundaria mueren al chocar su auto con un camión Seis estudiantes de secundaria murieron este martes cuando el vehículo en que viajaban chocó contra un camión en el pueblo de Tishomingo, Oklahoma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Crime Scene Credit: Getty Images Seis estudiantes de secundaria murieron este martes cuando el vehículo en el que habían salido de la escuela chocó contra un camión en el pequeño pueblo de Tishomingo, OK. La tragedia ha desolado tanto a los familiares, como a sus compañeros en la escuela y a los habitantes de la localidad. "Nuestras oraciones están con cada una de las familias involucradas y con nuestra comunidad. Esta es una tragedia absoluta que tendrá efectos de por vida", dijo la Oficina del Sheriff del condado de Johnston en Facebook. "Esta comunidad y sus familias necesitan nuestro apoyo y oraciones en este momento". Según dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma a NBC News, el accidente ocurrió a las 12:30 p.m., hora local, después de que el vehículo de pasajeros en el que estaban los estudiantes de la Escuela Secundaria Tishomingo chocara con un camión en la intersección de la autopista federal 377 y la autopista estatal 22. Crime Scene Credit: Getty Images También explicó que los estudiantes, cuyas identidades no han sido reveladas, se dirigían a almorzar fuera de la escuela. "Hoy es un día triste en Oklahoma. Sarah y yo estamos de luto por las vidas de seis jóvenes que se perdieron hoy y rezamos por sus familias", tuiteó el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt. Bobby Waitman, superintendente de las Escuelas Públicas de Tishomingo, comunicó a estudiantes y personal del lamentable accidente: "Creemos que es imperativo que les informemos que nuestro distrito ha sufrido una gran pérdida hoy que involucra a estudiantes de secundaria", indicó. "Nuestros corazones están rotos y estamos de duelo con nuestros estudiantes y personal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con The New York Times, el estado del conductor del camión aún no está clara. La oficina del alguacil comunicó que la Patrulla de Carreteras de Oklahoma se ha hecho cargo de la investigación.

