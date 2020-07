¿Habrá un segundo cheque de ayuda por la COVID-19? Esta es la condición que determinaría quiénes podrían recibir ayuda del Gobierno como alivio por la crisis económica ocasionada por el coronavirus. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue en marzo pasado que el presidente Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos comenzaron a planear una serie de medidas para ayudar a la población del país y aliviar el grave impacto económico de la crisis ocasionada por el coronavirus, desde que se declarara la pandemia. Gracias a ello se emitió una ronda de cheques de ayuda de $1,200 para individuos y de $2,400 para aquellos que declaran sus impuestos de forma conjunta. Además, se incluyó una ayuda de $500 por cada hijo. En aquel entonces, la condición para recibir la ayuda era que quienes recibieran el cheque deberían recibir ingresos máximos de $75,000 —en caso de individuos— y $150,000 para parejas. Sin embargo, el virus continúa su avasallador paso por el país, devastando la economía de muchos que han perdido sus fuentes de ingresos. El pasado lunes, el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, dijo en Kentucky que podría haber una segunda ronda de cheques de ayuda. No obstante, explicó que para ello hay una condición: "Creo que la gente a la que le ha pegado más duro es a la que gana $40,000 al año o menos. Muchos de ellos trabajan en la industria de la hospitalidad", explicó. Dicha condición se basaría en un estudio de la Reserva Federal que ha determinado que el 40 por ciento de las personas que laboran en dicha industria y que ganan una cantidad equivalente han perdido sus empleos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mitch McConnell asegura que los senadores "no van a estar" trabajando en agosto, según indica Business Insider, con lo cual se presume que están trabajando a contrarreloj para alistar la ayuda y que los cheques se emitan lo más pronto posible. Entonces ¿quiénes podrían calificar para este nuevo cheque? Aquellos individuos que ganen menos de $99,000 de acuerdo a su ingreso bruto en su declaración del 2018 o del 2019 (el que hayan declarado más recientemente).

Estudiantes universitarios, dependientes de adultos mayores de 17 años, personas discapacitadas

Familias de hasta cinco personas

Personas que residan en el país, pero que no son ciudadanos y que han declarado sus impuestos correspondientes en cumplimiento con las leyes tributarias, y que usen un número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de seguridad social (Social Security Number), según indica el sitio CNET.

