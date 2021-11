Secuestran al sobrino de la actriz Diana Golden El sobrino de la actriz colombiana Diana Golden, el cantante Zoel Cruz, de 20 año, fue secuestrado este 12 de noviembre luego de terminar una presentación en un restaurante en Guatemala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zoel Cruz Zoel Cruz | Credit: Zoel Cruz/Instagram El cantante Zoel Cruz, el sobrino de 20 años de la actriz colombiana Diana Golden, fue secuestrado este 12 de noviembre luego de terminar una presentación en el restaurante Bosque Real, en Guatemala. Yuliana de León, madre del joven y prima de Golden, envió un comunicado a los medios de prensa pidiendo ayuda para encontrar a su hijo. "Hago un llamado a toda la población guatemalteca y a los medios de comunicación a compartir en sus redes sociales sobre la desaparición de mi hijo", dice el comunicado. "Pido que cualquier información sobre su paradero sea comunicada. Ruego que se comuniquen con nosotros, si tienen alguna información", añade. Zoel Cruz Zoel Cruz | Credit: Zoel Cruz/Instagram Según la familia, el cantante fue raptado por cuatro hombres armados, y hasta el momento se desconoce su paradero. Golden, por su parte, también pidió ayuda para encontrar a su familiar, y dijo que hasta el momento los secuestradores no han pedido rescate. "Yo lo conocí de 15 años, su mamá tiene 38 es una jovenzuela, perdió a su marido a los 19 y él tenía 20 años, entonces Zoel creció muy apegado a la familia, a la mamá a la abuela", dijo en el programa mexicano De primera mano. "Quién sabe qué pasó en ese restaurante que estaba él con tres amigos en una mesa. Terminaron, estaban charlando con la gente, tomándose fotos y que de repente salen unos tipos armados se llevaron cuatro tipos, a mi sobrino y un amigo en una camioneta blanca, el amigo se les alcanzó a escapar", añadió. También indicó que no han pedido rescate por el joven. "Esa es la angustia, no piden rescate, no piden nada, está desaparecido desde el viernes en la noche el muchachito". De acuerdo con el diario guatemalteco Prensa Libre, el caso lo está llevando la Fiscalía Distrital y no la de Secuestros, ya que no se ha pedido ningún rescate hasta ahora. "El amigo está escondido porque lo están buscando para matarlo, no sabemos dónde está, pero por él sabemos que hasta que no encuentren al amigo tampoco lo van a matar a [Zoel]", contó Golden en el show. "Los que se llevaron al niño están buscando al otro muchacho, no sabemos quiénes son […] Pensamos que no lo han matado porque hay un testigo que sabe quién fue el que se lo llevó", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé en qué líos se metieron, pero no es de drogas ni de esas cosas extrañas, es algún problema con el señor del restaurante al parecer, no lo puedo confirmar", sostuvo. "Cuando te pasa tan cerca que sustraen de la libertad a un muchachito de 20 años, por Dios, ¿Qué está pasando en nuestros países? Estamos viviendo la angustia porque él despegando a penas en su carrera, estaba haciendo todo para comprarle una casa a la mamá", expresó en el programa.

