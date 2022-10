Causa conmoción secuestro de un niño en México que fue arrebatado de las manos de su madre El video del momento en el que arrebatan a un niño de la mano de su madre ha ocasionado indignación y preocupación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que un niño había sido secuestrado a plena luz del día. Ahora, causó una gran conmoción el rapto de otro pequeño cuando caminaba con su madre tras su salida de la escuela. Los hechos ocurrieron en Huehuetoca, Estado de México, cuando unos sujetos encapuchados y armados bajaron de un auto, color rojo, e interceptaron a una señora que caminaba con su hijo en la calle a plena luz del día. Uno de los hombres amenazó a la mujer, mientras el otro jaló al chiquillo y lo metió al auto; al tiempo que la madre trataba de recuperarlo, pero fue detenida por el primero. Cuando el niño estuvo en el vehículo huyeron tirando su mochila a la calle, que fue recuperado por la señora, quien salió corriendo hacia el auto. Las imágenes quedaron grabadas desde diversos ángulos, donde se puede apreciar el momento del presunto crimen. Niño secuestrado en Huehuetoca Mexico Credit: Twitter/@FernandoCruzFr7 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ciudadanos se pronunciaron de inmediato. "Solo de ver el video lloro; esperemos que ese pequeño esté bien"; "¡No puede ser tanta inseguridad! ¡Y a plena Luz del día!"; "Que miedo que pasen estas cosas. Por favor, espero que lo encuentren pronto"; "Ahora ese va hacer el modus operandi", y "Es terrible. Que dolor tan grande. Primero Dios lo van a localizar y lo van a regresar con su mamá. Que podrida humanidad que lastima a un indefenso", fueron algunos comentarios. Ante las exigencias públicas a las autoridades para tomar acciones ante esta situación, la Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró que ya estaban trabajando en este caso. "Le compartimos que el área operativa ya se encuentra trabajando de manera coordinada con autoridades de Huehuetoca en esta lamentable situación. Si cuenta alguna información que apoye a la investigación, puede contactarnos vía MD. Seguimos a sus órdenes", escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

