Secuestran a más de 300 niñas en un colegio en Nigeria Unos 100 hombres armados irrumpieron de noche en el internado, dispararon al guardia de seguridad y se las llevaron por la fuerza. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se estima que 317 adolescentes fueron raptadas por hombres armados no identificados de una escuela en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, el tercer secuestro en masa desde el pasado diciembre. Unos 100 hombres vestidos como fuerzas de seguridad del gobierno irrumpieron este viernes alrededor de la 1 de la madrugada en la escuela secundaria para niñas de la ciudad de Jangebe y obligaron a las jóvenes a irse con ellos, según relató uno de los maestros a la BBC. "Rompieron la puerta de la escuela y dispararon al hombre de seguridad. Luego se fueron a los albergues y despertaron a las niñas, diciéndoles que era hora de rezar. Después de reunirlas a todas, las niñas lloraban y se las llevaron al bosque. También disparaban al aire mientras marchaban hacia el bosque", dijo el testigo no identificado. Uno de los padres, Samaila Umar, relató que se despertó con el sonido de los disparos, pero cuando pudo llegar al campus de la escuela, los militantes ya se habían llevado a su hija de 15 años y a su sobrina de 14. Image zoom Credit: Photo by HABIBU ILIYASU/AFP via Getty Images "No pude llegar allí para salvarla porque los secuestradores disparaban por todas partes", dijo. "El gobierno debe hacer todo lo que esté en sus manos para traer de vuelta a nuestras hijas". Este caso se suma a una ola de inseguridad que azota al país en los últimos meses, en los que se han registrado un alza en secuestros masivos para pedir rescates. El pasado 17 de febrero hombres no identificados mataron a un estudiante en un ataque nocturno en un internado en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, y secuestraron a 42 personas, incluidos 27 estudiantes. Los rehenes aún no han sido liberados, reportó The Guardian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Photo by HABIBU ILIYASU/AFP via Getty Images Amnistía Internacional también condenó el "espantoso ataque" y advirtió en un comunicado que "las niñas secuestradas corren un grave riesgo de sufrir daños". Advirtieron que los maestros se han visto obligados a huir a otros estados en busca de protección y muchos niños han tenido que abandonar su educación en medio de frecuentes ataques violentos en las comunidades, reportó The New York Times. Unos hombres armados también secuestraron en diciembre a 344 escolares de la ciudad de Kankara, en el estado noroccidental de Katsina. Fueron liberados después de seis días, según los medios de comunicación locales.

