Se dispara el número de casos de COVID-19, advierten de cuarta ola de la pandemia Repunta el número de positivos en Nueva Jersey, Nueva York y Michigan: El spring break podría generar más contagios. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades en el país están sonando las alarmas ante un repunte en el número de contagios de covid-19. Cifras reveladas esta semana señalan que el número de casos positivos ha subido hasta en un 24% y que actualmente se registran aproximadamente 66,000 casos nuevos del coronavirus diariamente, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins. Los estados donde el contagio se ha agudizado son Nueva Jersey, Nueva York y Michigan y se tema que al final del spring break 2021 -aproximadamente el 12 de abril- el país enfrente la temida cuarta ola de contagios de la pandemia. Las cosas no podían quedar más claras después del mensaje enviado por la Dra. Rochelle Walensky, actual directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), quien en una conferencia virtual celebrada en la Casa Blanca y visiblemente conmovida hizo un ruego a la población de no bajar la guardia y seguir tomando precauciones para evitar la propagación de SARS-CoV-2. "Ahora mismo, estoy asustada", afirmó ante la nueva olas de contagios. Por su parte el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y figura líder en la lucha contra la covid-19, volvió a recordar que no se pueden dejar de lado las precauciones y pidió a los líderes y funcionarios que ayuden a la población a seguir las precauciones y no dejar del lado el uso de mascarillas y distancia social. "Las variantes [del coronavirus] las estamos tomando seriamente, pero no son solo las variantes las que están causando este [repunte]", prosiguió Fauci al intervenir en el programa Face the Nation (CBS) para referirse a las personas que están viajando para pasar el spring break y a los 11 estados del país que han suavizado sus restricciones para prevenir el contagio. "Ahora no es el momento [de hacerlo]", lamentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

