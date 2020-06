Viral el vídeo de una detenida bailando y cantando ante la policía Una mujer advierte bailando y cantando al policía que la arrestó de que perderá el trabajo. Ni el agente puede aguantarse la risa. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El video de una mujer arrestada se vuelve viral luego de que ésta amenazara a los policías que la esposaron de una manera muy peculiar. La arrestada, cuya identidad se desconoce y que aparentemente fue detenida el pasado 3 de junio, ha revolucionado las redes por la manera en que se tomó la acción de la policía. Varios talentosos usuarios de Twitter han hecho un remix de su cantada. La mujer, con las manos esposadas en la espalda y sujetada por un agente, empieza a bailar ante el agente advirtiéndole cantando que perderá su trabajo por haberla arrestado -dice- sin razón. “¡¿Porqué me estás deteniendo?!”, le grita la mujer al policía antes de empezar a cantar. “Estás a punto de perder tu trabajo, estás apunto de perder tu trabajo, porque me estás deteniendo por nada. ¿Esta mie…da vale la pena para perder tu trabajo? Porque estás a punto [de perderlo], porque no tienes ninguna razón [para detenerme]”. El policía mira hacia otro lado mientras contiene la risa ante la singular advertencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El divertido video llamó la atención de varios disc jockeys, que usaron su talento para hacer del reclamo todo un tema musical que se ha diseminado por las redes. El lugar y la razón de la detención son desconocidos, pero tras hacerse popular el vídeo, la protagonista que se describe como Lose yo job girl (la chica pierde su trabajo), ya tiene su propia cuenta de Instagram para promocionarse. En tan solo un día cuenta con más de 5,000 seguidores.

Close Share options

Close View image Viral el vídeo de una detenida bailando y cantando ante la policía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.