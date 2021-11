Se vuelve viral enfermera que comparte los últimos momentos de vida de sus pacientes La cuidadora desea normalizar el tema de la muerte con sus vídeos detallando el proceso de partida que ha presenciado con sus enfermos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras la muerte puede resultar un tema tabú para muchas familias, una enfermera de hospicio intenta normalizar la conversación sobre lo inevitable, revelando lo que la mayoría de las personas expresan antes de morir. Julie, una enfermera registrada de Los Ángeles, California, que ha trabajado en un hospicio por los últimos cinco años, se ha vuelto viral en TikTok, educando a su audiencia sobre el tema y compartiendo sus experiencias al momento de dar consuelo a las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido. Sus más de 370 mil seguidores no se cansan de alabar su trabajo, publicando desesperados comentarios para saber más sobre el proceso. "Me encanta educar a los pacientes y sus familias sobre los hospicios y lo que deben esperar sobre la enfermedad específica de la cual están muriendo", comentó la enfermera al diario New York Post. "Realmente me gusta dar un poco de consuelo a los pacientes y sus familias, sabiendo que estaremos ahí para manejar sus síntomas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La enfermera aseguró que además de en cuidados paliativos, ha trabajado en la unidad de cuidados intensivos, por nueve años, por lo que sus 14 años de experiencia le permiten contestar las preguntas candentes de quienes quieren saber más sobre el proceso de muerte. @@hospicenursejulie En su cuenta oficial "Hospice nurse Julie", la enfermera compartió algunas de las cosas que pueden parecer anormales, pero que son completamente habituales cuando el paciente está a punto de despedirse de este mundo, como los cambios de respiración, la coloración de la piel, las fiebres y secreciones. "Todos estos [síntomas] son normales y no son dolorosos o incómodos", aseguró en una de sus publicaciones. Uno de los temas recurrentes en sus vídeos, se trata de cómo las personas a punto de morir, frecuentemente aseguran que sus seres queridos ya fallecidos, se les manifiestan. "Pasa tan a menudo que lo hemos incluido en nuestro paquete educativo que le damos a los pacientes y sus seres queridos para que comprendan lo que está pasando", explicó, según People. "Pero no sabemos por qué sucede… Es algo que sucede durante el proceso de muerte que los profesionales médicos como yo no podemos explicar". @@hospicenursejulie Lo que sí confirma la enfermera es que usualmente las personas que están a punto de morir, una vez que ven a sus seres queridos fallecidos, ya no sienten miedo de despedirse. "Usualmente pierden el miedo y es algo muy aliviador para ellos, [porque les dicen] 'vendremos por ti pronto'", asegura. "Hay algo que la mayoría de la gente dice antes de morir y es usualmente 'Te amo', o llaman a su mamá o papá, quienes usualmente ya están muertos", explica. Julie además, enfatiza que las visiones que presentan los pacientes no son causadas por el medicamento administrado, sino por el proceso individual del inconsciente de cada enfermo. También detalla el cuidado de hospicio y niega que un paciente en dicho programa muera más rápido o que la morfina administrada sea para 'matarlo'. A través de sus vídeos, la enfermera contesta las preguntas más inquisitivas de sus seguidores, con el fin de aliviar sus preocupaciones sobre el final de su vida o de la de un ser querido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se vuelve viral enfermera que comparte los últimos momentos de vida de sus pacientes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.