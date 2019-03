Se suicida otro superviviente del tiroteo de la escuela de secundaria en Parkland Un nuevo estudiante se suicida tras la masacre vivida en la escuela de secundaria en Parkland. Teresa Aranguez Un segundo estudiante superviviente del terrible tiroteo ocurrido en una escuela de secundaria de Parkland hace un año se ha suicidado. Así lo ha confirmado la policía de Coral Springs este domingo. Los investigadores informaron al periódico Miami Herald que una adolescente de la escuela Stoneman Douglas falleció de un “aparente suicidio” en la pasada noche del sábado. Una trágica noticia que ha conmocionado a todos y de la que se sigue recabando información. Hasta el momento se desconocen los datos de la chica, edad y clase a la que iba. Se trata del segundo suicidio de un estudiante de este centro tras la terrible masacre vivida hace justo un año. El primero ocurría hace escasamente una semana. Su protagonista es la joven Sydney Aiello, quien se quitó la vida tras ser diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. Las consecuencias del tiroteo y trágicos eventos de esta magnitud pueden resultar en depresiones y traumas que se pronuncian en las personas con el paso del tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordamos que 17 personas fallecían en febrero del año pasado tras un violento tiroteo que dejaba sin vida a estos jóvenes compañeros ante los ojos de cientos de testigos. Unas imágenes difíciles de olvidar, especialmente en la mente de un niño o adolescente. Ryan Petty, papá de una de las víctimas, decidió abrir la fundación Walk Up Foundation con el fin de ayudar a las personas afectadas sicológicamente por estos terribles acontecimientos y prevenir así el suicidio. Asociado con la universidad de Columbia, la idea es ofrecer todo el apoyo a esas personas que sin perder la vida quedaron traumadas. Ryan pone el ejemplo de la escuela de Columbine cuyo tiroteo dejó casi la misma cantidad de víctimas de disparos que de suicidios. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

