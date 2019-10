Víctima de tráfico sexual, de 15 años, se suicidó tras ser rescatada. Su familia cuenta la pesadilla que vivió Una adolescente de 15 años se suicidó tras ser víctima de tráfico sexual. Su familia cuenta la odisea que vivió. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Leticia Serrano fue vendida a traficantes sexuales cuando tenía 13 años. ABC 13 reportó la historia de la joven estudiante de Texas, quien se suicidó a los 15 años, dos años tras ser rescatada de la red de prostitución. La familia de Letty asegura que nunca fue igual tras regresar a la casa. “Regresó dañada”, revela su abuela Cynthia Rivera al canal. La adolescente fue rescatada cerca del parque Moody de Houston, pero la familia cuenta que se escapó dos veces de la casa para regresar con su secuestrador, reportó Fox 26 Houston. “Era una buena estudiante, tenía buenas notas, era callada, un poco solitaria, y su hermano acaba de fallecer. Era la presa perfecta para ellos”, añadió la abuela a Fox 26 Houston. Letty, quien celebró su quinceañera en mayo, se quitó la vida el pasado sábado encerrándose en el baño de la casa. Image zoom Facebook Su padre Mariano Serrano la encontró y contó que “ella murió en mis brazos”. El padre añadió a Fox 26 Houston que quiere justicia. “Lo quiero ver en la corte”, dijo sobre el secuestrador de su hija. “Quiero decirle que es su culpa que mi hija está muerta”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su abuela creó una cuenta en nombre de Letty para recaudar fondos para crear conciencia sobre los peligros de la trata sexual. “Letty pasó por un secuestro terrible en el 2017 a manos de un hombre que la drogó”, dice el mensaje en la cuenta de Facebook sobre el traficante sexual. “Con la ayuda de la comunidad pude encontrarla. Cuando regresó ya estaba dañada y adicta, el proceso de recuperación es una de las cosas más difíciles que un niño puede enfrentar” Rivera explicó que el secuestrador de Letty fue arrestado y solo pasó tres días en la cárcel antes de ser liberado. Supuestamente luego secuestró a otra adolescente de 13 años. “Les pido que nos ayuden y que la muerte de ella no sea en vano”, añadió la abuela. El comandante Jim Dale del Departamento de Policía de Houston reveló a Fox 26 Houston que habían reabierto la investigación del caso de Letty después de su muerte. Rivera pidió a escuelas como Marshall Middle School, donde asistía su nieta, que se involucren en buscar soluciones para detener el tráfico sexual de menores. Igualmente la abuela está exigiendo a la ciudad de Houston que destruya las casas abandonadas y no permita que personas se reúnan ahí, ya que en lugares como ese su nieta fue víctima de la esclavitud sexual. Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio por favor busca ayuda llamando a la línea nacional de prevención del suicidio al 1-800-273-TALK (8255) o visita suicidepreventionlifeline.org. Advertisement EDIT POST

