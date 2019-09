Se suicida adolescente de Tennessee tras ser víctima de bullying por ser bisexual El joven decidió suicidarse luego de que una conversación íntima con una amiga se hiciera pública en Instagram y Snapchat. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un adolescente de Tennessee se suicidó después de que fuera denunciado y acosado en la escuela por ser bisexual en las redes sociales, confirmó su familia. Channing Smith, de 16 años, se suicidó el 22 de septiembre luego de que sus compañeros de clase expusieron capturas de pantalla en Internet en las que él le confiaba a un amigo sobre su sexualidad, según reporta The New York Post. Image zoom Facebook/Joshua Smith El hermano de Smith, Joshua Smith, reveló a la estación de noticias WZTV que las capturas de pantalla de la conversación habían sido publicadas en Instagram y Snapchat. “Lo hicieron para humillar y avergonzar completamente a mi hermano”, dijo el hermano de Channing, al medio sobre sus compañeros de la Escuela Secundaria del Condado de Coffee. “No podía enfrentar la humillación que lo esperaba cuando llegó a la escuela el lunes, así que se disparó y se suicidó”, dijo Joshua al medio. Según su hermano, la presión por ser de una ciudad pequeña en el medio del estado sureño haría que se convirtiera en el hazmerreír de su escuela. Image zoom Facebook/Justice for Channing Anunció su suicidio: Channing llamó a la chica que publicó las capturas de pantalla y le dijo que se suicidaría. Pero la niña no le contó a nadie sobre los planes del adolescente, y él se quitó la vida a las pocas horas. La familia está presionando al fiscal de distrito del condado de Coffee, Craig Northcott, para que presente cargos contra los jóvenes que hicieron públicas las declaraciones del joven. “El investigador principal del condado de Coffee me dijo que estaba presionando para que los niños fueran acusados ​​penalmente y la Oficina del Fiscal de Distrito decidió que no querían perseguirlo”, dijo Joshua. Las autoridades aún están investigando las causas que rodean la muerte del adolescente. Advertisement EDIT POST

