Adolescente dice tener los pulmones tan dañados como un anciano de "70 años" por fumar cigarrillos electrónicos Un adolescente dice tener los pulmones de un anciano "de 70 años" por fumar cigarrillos electrónicos (vaping). El presidente Donald Trump considera prohibir los productos de vapeo saborizados tras varias muertes reportadas. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un estudiante que empezó a fumar cigarrillos electrónicos a los 16 años dice ahora tener los pulmones como “un anciano de 70 años”. El joven atleta dice ahora tener dificultad al subir escaleras y fue hospitalizado tras sufrir daños graves en los pulmones producto del vaping o vapeo. Adam Hergenreder de Illinois contó su historia a CNN con la esperanza de ayudar a otros jóvenes. Tras varios días de nauseas y vómitos, Adam fue hospitalizado en agosto, donde los doctores le dijeron cuán dañados estaban sus pulmones. Su doctor advirtió que si su madre no lo hubiese llevado al hospital, en unos dos o tres días su respiración podría haber empeorado al punto de costarle la vida. Image zoom CNN Su madre Polly lo describió como un joven saludable y admite que ver a su hijo de 18 años sufriendo de esta enfermedad es “la peor pesadilla de un padre”. Cuando el joven comenzó a usar los cigarrillos electrónicos pensó que estos eran menos dañinos para la salud que los cigarros regulares y además “saben bien”. Adam fumaba el cigarrillo electrónico varias veces durante el día, dijo su madre a CNN. “Si hubiese sabido [el daño] que esto le iba a hacer a mi cuerpo, nunca lo hubiese tocado pero no sabía”, Adam aseguró a CNN. Image zoom Getty Images El presidente Donald Trump está evaluando prohibir la venta de productos saborizados para cigarrillos electrónicos. Tras reportarse unas 6 muertes en Estados Unidos por una enfermedad pulmonar vinculada al vaping, Trump anunció que pondrá mano dura a la venta de estos productos tan atractivos para los jóvenes.

Adolescente dice tener los pulmones tan dañados como un anciano de "70 años" por fumar cigarrillos electrónicos

