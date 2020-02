¡Se recicla comida del Super Bowl para los más necesitados! ¡Una noticia fabulosa! ¿Sabías que con las sobras del recinto donde se celebró la Super Bowl se pudo alimentar a veinte mil necesitados? ¡Bravo por los increíbles voluntarios que lo hicieron posible! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por primera vez en la historia del Super Sowl se donaron treinta mil libras de comida al finalizar el partido de fútbol americano más famoso de los Estados Unidos. Fue gracias a la asociación entre Food Rescue US, Centerplate Hospitality y NFL Green Initiative que todos esos leftovers fueron recogidos y distribuidos a los refugios de los más necesitados en Miami con la ayuda de infinidad de voluntarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Todo comenzó el lunes por la mañana, después del sonado medio tiempo de Jennifer Lopez y Shakira, seguido de la victoria de los Kansas City Chiefs contra los 49ers de San Francisco. Al recinto de Hard Rock Stadium en Miami llegaron los voluntarios para empacar las enormes cantidades de restos de comida que quedaron en los stands, en los palcos VIP, etc. Image zoom “Fue todo gracias a los voluntarios. Sólo queremos ayudar a las personas necesitadas”, dijo Ellen Bowen, directora del Food Rescue US-Miami al ESPN. “Es increíble darse cuenta de cuánta comida puede alimentar a tantísimas personas que de otra forma habría ido a parar al cubo de la basura”. Image zoom Con las sobras del Super Bowl se pudieron alimentar cerca de veinte mil personas y fue donada a diversos centros: Broward Outreach Center, Broward Partnership for the Homeless, Camillus House, Lotus House Shelter y el Miami Rescue Mission. Image zoom La NFL lleva tiempo trabajando para conseguir no dañar al medioambiente a través de sus iniciativas más ecológicas, no sólo en el Super Bowl, también durante los demás juegos del resto del año, desde siendo conscientes de la idea del reciclaje hasta usando energías renovables en los recintos. Advertisement

