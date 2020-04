¿Se encontró un tratamiento para el coronavirus? Un estudio con más de mil pacientes infectados con coronavirus demostró resultados positivos en quienes fueron tratados con Remdivisir, un medicamento originalmente creado para tratar el ebola. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre los medicamentos que se han estado probando en un esfuerzo por encontrar la cura para la COVID-19 hay uno que ha dado resultados positivos para ser considerado como un posible tratamiento y reductor de mortalidad, según las autoridades y el fabricante del producto. El asesor de salud de la Casa Blanca Anthony Fauci señaló el miércoles que el remdisivir de la farmacéutica Gilead que los resultados obtenidos con este medicamento eran "buenas noticias". Según un estudio científico internacional realizado a un poco más de mil pacientes, los participantes que recibieron la droga se recuperaron en 11 días, mientras que los que recibieron un placebo, se tardaron 15 días en recuperarse. El doctor Juan Rivera resaltó que el remdisivir ha mostrado ser beneficioso en pacientes infectados con coronavirus. “Otra buena noticia en la lucha contra el coronavirus”, aseguró en Instagram. “Hubo una disminución del 31% en términos de la recuperación, o sea, eso es positivo”. De acuerdo al corresponsal médico de Univision, el medicamento también podría ayudar a reducir la mortalidad causada por el virus. “Estamos empezando a ver noticias buenas con todo esto del coronavirus. La ciencia y la medicina a veces tarda un poquito, pero yo tengo mucha esperanza y fe que vamos a salir de esto. Ya tenemos buena información con vacunas, ahora buena información con medicamentos”, aseguró, basándose en el estudio ACCT. El remdisivir, junto a otros medicamentos y plasma, empezó a probarse hace alrededor de tres meses. Hasta el momento, solo el remdisivir ha demostrado tener un efecto positivo en la contención del virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, un estudio publicado por la revista médica británica The Lancet aseguró que no encontró beneficios clínicos en el medicamento y que, hasta el momento, todos los tratamientos dirigidos a combatir el coronavirus en humanos se basan en suposiciones, extrapolaciones y corazonadas, según el diario USA Today. “No tenemos datos para demostrar que los beneficios superan el daño”, comentó al diario Adarsh Bhimraj, uno de los directivos de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Bhimraj aseguró que en los próximos meses, o quizá semanas, se obtendrán los resultados de cientos de pruebas clínicas que se están realizando y que darán datos reales de cuáles son los medicamentos que funcionan. El remdisivir es un fármaco experimental que fue desarrollada originalmente para tratar el ébola, pero que no se mostró efectivo contra este virus, según el diario.

