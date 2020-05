Policía busca a dos mujeres que se disfrazaron de enfermeras para robar paquetes en el estado de Washington Los robos ocurrieron en el poblado de Kennewick y las sospechosas iban tan bien disfrazadas, que incluso llevaban colgadas en el pecho identificaciones como si se tratara de personal médico. By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Kennewick, en el estado de Washington, está buscando a dos sospechosas de robarse paquetes de varios domicilios al aparecer disfrazadas de enfermeras. Las dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad de las residencias en las que ocurrieron los hurtos y ambas aparecen usando camisa y pantalón iguales a los que usa el personal médico en clínicas y hospitales para atender a los pacientes. De su cuello pendía una especie de identificación suspendida por un cordón. Una de ella llevaba guantes de látex al ser captada sustrayendo uno de los paquetes robados, según indica CNN. "Tenemos un sistema de seguridad, así que fuimos a mirar los videos", declaró Michelle Santiago, una de las víctimas del robo, a CNN. La mujer asegura que estaba fuera trabajando cuando ocurrieron los hechos. "Pude ver al chofer de FedEx depositando el paquete alrededor de las 3:00 de la tarde en un video y [en el siguiente] video esta mujer se acercó y lo tomó menos de cinco minutos después". Dentro del paquete había un organizador hecho a la medida para el marido de Santiago, quien es policía. La mujer decidió compartir lo sucedido con el grupo de residentes en las redes y descubrió que algo similar había ocurrido en su vecindario y en instancias similares. "Aunque hubiésemos estado en casa, no creo que habríamos podido salir lo suficientemente rápido como para poder recuperar el paquete", explicó la mujer aún sorprendida de la rapidez y sagacidad con que la sospechosa realizó el hurto. "Literalmente ella agarró el paquete minutos después de que lo hubiesen entregado". Image zoom Facebook/Kennewick Police Department Image zoom Kennewick Police Department Image zoom Kennewick Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las enfermeras que tenemos el gusto de conocer son aquellas que únicamente se dedican a entregar su tiempo, sus vidas y tomar los signos vitales de los pacientes (no sus propiedades)", lamentaron portavoces de la policía de Kennewick en su página oficial de Facebook. "Agradecemos su ayuda para identificarlas". "Para aclarar: ambas [mujeres] aparecen vestidas de enfermeras, pero nosotros no creemos que de hecho sean enfermeras", indica dicha publicación, en la que se brinda un número (1-509-628-0333 ) para brindar pistas que conduzcan a la captura de las sospechosas. El caso ha quedado archivado bajo el número 20-16877 de la KPD.

