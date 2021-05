Se desploma carril con vagones del Metro en la Ciudad de México Una falla estructural ocasionó la ruptura de un carril en una de las líneas del Metro de la capital mexicana. Se reportan 23 muertos y decenas de heridos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A las 10:22 de la noche de este lunes 3 de mayo, un carril elevado del Metro de la línea 12 de la Ciudad de México se desplomó ocasionando la caída de dos vagones que realizaban su recorrido habitual entre las estaciones Olivos y Tezonco; la cual se ubica en la alcaldía Tláhuac. Los servicios de emergencia se trasladaron de inmediato a la zona afectada para realizar los trabajos de rescate. Parte de los escombros cayeron sobre dos autos que circulaban por el área. El conductor de uno de los vehículos salió ileso, según reportaron autoridades. Hasta las 8:30 de la mañana de este martes se contabilizan 23 muertos y 79 heridos, según informó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital mexicana. Dos personas fallecieron en el hospital, mientras otros cuatro en el tren y cuyos cuerpos aún continúan en su interior. Entre los afectados hay menores de edad. "Lo que ocurrió fue la caída de una trabe en esta zona. Las causas de la caída de esta trabe tenemos que conocerlas a partir de un peritaje", mencionó a los medios de comunicación. Se señala como responsable a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, debido a que la construcción de esta línea se llevó a cabo bajo su mando cuando era titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, desde su inauguración se habían reportado fallas importantes y continuamente había presentado incidentes menores. Ante ello, Sheinbaum aseguró que se llevarán las investigaciones pertinentes para determinar las causas del desplome. "Todo lo que se tenga que saber, la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad", advirtió. Desplome Metro Ciudad de México Credit: Gobierno de la Ciudad de México Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se está buscando un peritaje externo y saber exactamente cuáles fueron las causas de este incidente", agregó. "Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber, exactamente, quiénes fueron los responsables". Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se va a ocultar nada". De acuerdo con los reportes oficiales, de momento se ha retirado el primer vagón; sin embargo, aún se están llevando a cabo las labores necesarias para recoger escombros y remover el segundo tren que todavía se encuentra sobre la vía colapsada. A través de los medios de comunicación y redes sociales se han dado a conocer los nombres de heridos y muertos; de momento, siguen cinco personas sin identificar.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Se desploma carril con vagones del Metro en la Ciudad de México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.