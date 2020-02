Se confirma un segundo caso de coronavirus en Estados Unidos Se trata de una mujer en Chicago que viajó a mediados de enero a la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de este nuevo virus que se ha cobrado 26 vidas hasta el momento. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de Chicago se ha convertido en el segundo caso de coronavirus confirmado en Estados Unidos tras dar positivo a las pruebas que detectan su presencia, informó este viernes el Centro para el Control y Prevención del país. La señora de unos 60 años viajó a finales del pasado diciembre a la ciudad china de Wuhan, considerada el epicentro del brote, y regresó a suelo estadounidense el 13 de enero sin presentar ningún síntoma. Según especialistas, el periodo de incubación puede ser de aproximadamente dos semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Según CNN, la paciente se encuentra aislada en un hospital de Chicago y las autoridades sanitariasud descartan que pueda haber propagado el virus tras su llegada al país. Sin embargo y por prevención, han limitado su contacto con amigos y familiares. El primer caso de coronavirus fue confirmado hace tres días en el estado de Washington cuando un hombre de 30 años acudió al médico a hacerse una prueba luego de haber regresado también de Wuhan. La identidad de los pacientes en ninguno de los dos casos ha sido revelada. Las autoridades de salud chinas han confirmado hasta el momento que al menos 26 personas han muerto y 870 están infectadas por este nuevo virus, que ha llegado a países como, entre otros, Japón, Tailandia, Taiwán y Corea del Sur. Advertisement

