Se confirma la muerte de cinco niños en el grave accidente en Florida Teresa Aranguez La policía de tránsito de Florida finalmente ha confirmado los nombres de las 7 víctimas mortales que perdieron la vida en el accidente en cadena del pasado jueves. Se trata de cinco niños y dos adultos. El terrible suceso se producía cuando cinco vehículos chocaron desencadenando un fuego que hizo imposible salvar a las víctimas. Una de las furgonetas era de una iglesia que iba de camino con varios niños a Disney World. Desafortunadamente Joel Cloud, 14 de años, Jeremiah Warren, de 14, Cierra Bordelan, de 9, Cara Descant, de 13, y Brieana Descant, de 10, no vivieron para contarlo. En el comunicado oficial compartido por la policía no se especifica si los niños llevaban puesto el cinturón de seguridad. Lo que sí se confirma es que el conductor de la camioneta, Ami Joffiron, permanece gravemente herido. Una suerte que no fue la misma para los conductores de los otros vehículos que fallecieron en el accidente. La investigación sigue su curso para saber exactamente cuáles fueron las causas reales de este horrible accidente. Hay más personas que lograron salvar la vida milagrosamente como por ejempo la hermana Karen Descant, esposa de uno de los pastores de la iglesia United Pentecostal Church. A pesar de los golpes, la mujer ha sobrevivido esta fatalidad igual que otra que se encuentra embarazada. El resto de niños que iban en la camioneta, cuatro en concreto, también han salido ilesos pero se encuentran bajo atención médica recuperándose de heridas varias que presentan tras el impacto. Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas en estos difíciles momentos.

